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Finance.ua: Як відкрити
рахунок PayPal в Україні

Finance.ua: Як відкрити рахунок PayPal в Україні
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 17 сер, 2022 17:34

Зарегенил пейпал. Привязал карту. Другие пользователи не видят мою учетную запись. Так же нет кнопки "перевести с карты на счет пей пала" Короче никаких операций совершать не могу
При этом никаких ошибок или дополнительных подтверждений пейпал не предлагает. Тупо нет кнопок связанных с переводом денег
vladiworking
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Повідомлення Додано: Сер 07 вер, 2022 18:38

PayPal - Monobank, Visa r MasterCard?

Автор в статье пишет, что с MasterCard от Моно банка могут быть какие-то проблемы, мол, нужна только Visa.

По ссылке
https://www.paypal.com/ua/smarthelp/article/faq4646

нет никаких упоминаний об этом - "Transfer Funds from PayPal Wallet: Ukrainian customers who receive money from friends and family in their Ukrainian PayPal Wallet will be able to transfer these funds to their bank account by linking an eligible Mastercard or Visa debit card, or to an eligible Mastercard or Visa credit card. All withdrawals will be processed in the Ukrainian currency (UAH)."

Кто-то сталкивался с проблемами, если MasterCard от Моно? :?:
ks_kiev_photo
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Повідомлення Додано: Нед 23 кві, 2023 10:46

Finance.ua: Як відкрити рахунок PayPal в Україні

  talyangrig написав:Зарегистрировался на пайпал, привязал карту, подтвердил ее, но получать платежи так и не могу.

Я теж , якось вирішили проблему?
valeriasemenyshena
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Повідомлення Додано: П'ят 12 тра, 2023 12:41

Re: Finance.ua: Як відкрити рахунок PayPal в Україні

Тоже куций сервис
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Повідомлення Додано: Суб 03 чер, 2023 18:20

А мне вообще поставили ограничение.
До сих пор проверяют,то одно то другое.
Теперь чтоб карту подтвердила,банк отклонил.
Звоню в банк мне говорят запросов на верификацию карты не было..
А деньги есть на счету,но не вывести не переслать не могу.
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Повідомлення Додано: Сер 13 вер, 2023 17:59

Доброго дня ! Попала я з цим PayPal..... Шахрай-клієнт з початку завів гроші на мою адресу PayPal, потім поскаржився, що "товар не належної якості", ВСІ гроші йому система повернула, а мене в список неблагонадійних. Списали штраф.
І тепер я на свої гроші тільли дивлюсь.
Потребують ідентифікації. Паспорт, виписку по картах.
Підкажіть, будь ласка, як цього уникнути і визволити свої гроші?
Дякую. Тетяна
shestak_t20
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