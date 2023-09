Finance.ua: Як відкрити рахунок PayPal в Україні

Додано: Сер 07 вер, 2022 18:38

Автор в статье пишет, что с MasterCard от Моно банка могут быть какие-то проблемы, мол, нужна только Visa.По ссылкенет никаких упоминаний об этом - "Transfer Funds from PayPal Wallet: Ukrainian customers who receive money from friends and family in their Ukrainian PayPal Wallet will be able to transfer these funds to their bank account by linking an eligible Mastercard or Visa debit card, or to an eligible Mastercard or Visa credit card. All withdrawals will be processed in the Ukrainian currency (UAH)."Кто-то сталкивался с проблемами, если MasterCard от Моно?