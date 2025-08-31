|
|
|
flyman На його місці міг би бути ти) Причому в тебе навіть більше досвіду в різного роду кавалірках
Сиділо б там в напівпідвалі Бучі і та не хрюкало б без діла.
Ти пану akurt’y не тільки ніколи не заважав, а навпаки, веселиш своєю дурістю та похибками так, що можна кинути дивитися серіали на Netflix.
Продаю ідею безкоштовно: назавжди забудь такі 5 букв: ”a”, “k”, “u”, “r”, “t”.
Cпробуй: побачиш позитивний результат.
а не може власник прийти в кінці договору (який підписують на рік чи скільки там) і сказати: плати не 3_500, а 4_500 (бо іпотека 4_000) або вимітайся? Бо в Ужгороді так роблять (а якщо договору нема то приходять в кінці місяця)
3500 € на місяць це дуже велика зарплатня для маленкого депресивного села де вартість будинку коштує лишень 140 000€. Скоріше всього цей чоловік входить в 5% найуспішніших того села або робота віддалено на велику корпорацію зі США - тому легко платити іпотеку.
Ну реально будинок НЕ коштує 140 000€.
Просто ж я вище згадував про «синусоіду» в цінах на нерухомість: їм просто повезло десь на Новий рік 2020/2021: продавці хотіли продати за 170 000€, але пересварилися між собою брат із сестрою, чи щось таке, ледь не скублися, то вирішили погодитися на реальну швидку пропозицію в 140 000€, бо 170 погано ділилося на двох, а 140 легше поділити.
А Покупець не прогавив та взяв швиденько.
Орієнтир ціни зараз 240 000…300 000€.
В їх містечку зʼявився на продаж будинок за неймовірно дешевою ціною в 120 000€.
Але зовсім інший формат:
- по фасаду будинок вузький: на першому поверсі дверь та вікно, на другому поверсі два вікна і все. Парковки немає.
- але будинок хоч і вузький як бачимо, але йде вглиб набагато. З задньої частини неймовірно красивий вид на пагорби.
- парковка безкоштовна міська десь на відстані 200 м.
Мешкає бабуся 90 років, яку онуки вирішили забрати до себе. А 120 000 € швиденько поділити.
Я в середині не був, тільки з вулиці бачив.
От бувають і такі ціни…
Це вже від кон'юнктури ринку залежить. Можливо там уже нікуди рости, або при рості нерухомості пропорційно ростуть і податки на неї. А може просто люди хочуть жити тут і зараз і їм все рівно що там буде в майбутньому, особливо через 30 років. Це більше Ржкс може розказати чи часто там піднімають оренду і чи легко це зробити орендодавцю.
П.с. Хтозна, може після закінчення війни і в Ужгороді/Мукачево будуть вже орендодавці бігати за орендарями, а останні в кінці місяця скажуть "даю або на 20% менше, або їду далі в Європу, все рівно роботи тут нема"). А таке може бути, от недавно розбили найбільший завод на Закарпатті, як говорять.
П.с.2. До речі, розглядав Ужгород для новобуду, але вклався в Мукачево в цьому місяці, бо мені здається там ще нема такої кількості будівництв як в Ужгороді, навіть пропорційно до населення (85/125 тис).
Не всюди може, дякуючи регуляції. А ще є такий момент, що сказавши так, опиниться взагалі без орендаря на тривалий час, то може й сам вирішити, що краще отримувати свої стабільні 3500, ніж 3-6 місяців шукати того, хто погодиться платити 4500. Все від ринку.
News from Philippines
В ці дні моніторю квитки на новорічні свята в Чикаго. Орієнтир цін туди і в зворотньому напрямку - 650€, виліт з Тулузи.
Мабуть тому що мова йде про квитки, на iPhone весь час «вилазять» цікаві новини про авіаквитки та різні країни.
Можливо, комусь пригодиться.
«Філіппіни приєдналися до країн, що пропонують візу для цифрових кочівників: у червні 2025 року в країні з'явилася можливість оформлення річних дозволів на проживання для віддалених фахівців та фрілансерів, що працюють виключно на закордонні компанії або клієнтів.
Програма націлена на залучення міжнародних професіоналів, підтримку місцевого туризму та стимулювання економіки. Працювати на філіппінських роботодавців категорично заборонено: порушення правил загрожує анулюванням візи.
Основні умови отримання:
1) вік від 18 років;
2) наявність довідки про відсутність судимості;
3) міжнародної медичної страховки;
4) підтвердженого доходу не менше ніж $24 000 на рік.
Подати заяву можна онлайн через портал e-Visa, розгляд триватиме від 6 до 12 тижнів. Вартість візи становитиме приблизно 200–300 доларів.
Документ видається терміном на 12 місяців із можливістю одноразового продовження ще на рік.
|