#<1 ... 2932293329342935> Додано: Нед 31 сер, 2025 13:39

Додано: Нед 31 сер, 2025 13:39 The_Rebel написав: flyman На його місці міг би бути ти) Причому в тебе навіть більше досвіду в різного роду кавалірках На його місці міг би бути ти) Причому в тебе навіть більше досвіду в різного роду кавалірках

+++

+++ +++ flyman

Додано: Нед 31 сер, 2025 14:24 flyman написав: BIGor написав: akurt написав: - купівля 2-о поверхового будинка побудови 1991 року - за приблизно 250 000 доларів;

- зараз орієнтовна ціна будинка 500 000 доларів.

- зараз орієнтовна ціна будинка 500 000 доларів. - купівля 2-о поверхового будинка побудови- зараз орієнтовна ціна будинка

Виходячи зі значного падіння купівельної спроможность долара США за останні 35 років виглядає що цей будинок подешевшав. Виходячи зі значного падіння купівельної спроможность долара США за останні 35 років виглядає що цей будинок

не заважай акурту думкою багатіти, а то він ще відкриє не Америку а "вартість грошей в часі" не заважай акурту думкою багатіти, а то він ще відкриє не Америку а "вартість грошей в часі"

Сиділо б там в напівпідвалі Бучі і та не хрюкало б без діла.

Ти пану akurt’y не тільки ніколи не заважав, а навпаки, веселиш своєю дурістю та похибками так, що можна кинути дивитися серіали на Netflix.

Продаю ідею безкоштовно: назавжди забудь такі 5 букв: ”a”, “k”, “u”, “r”, “t”.

Востаннє редагувалось akurt в Нед 31 сер, 2025 14:34, всього редагувалось 1 раз.

Додано: Нед 31 сер, 2025 14:28 Re: Еміграція, заробітчанство The_Rebel написав: Одна блогерка розказала, що коли жила в оренді платила 3500 дол, але будинок був з тренажерним залом, басейном і іншими плюшками, що вже включені у вартість. В т.ч. ремонт обладнання, сантехніки і тп. А взяла іпотеку, то треба платити 4000 дол., притому житло набагато гіршої якості, старе і менше, без джиму і басейна. Плюс там все ламається, потрібно самій замінювати/ремонтувати... А ще додається податок на житло, страховки і тп. Це ЛА. То виходить під 5000. Тобто переплата 1500, житло набагато гірше, щоб через 30 років ця контура була в її власності? Це її думки. Зараз продає і планує повертатись в оренду з басей

а не може власник прийти в кінці договору (який підписують на рік чи скільки там) і сказати: плати не 3_500, а 4_500 (бо іпотека 4_000) або вимітайся? Бо в Ужгороді так роблять (а якщо договору нема то приходять в кінці місяця)

а не може власник прийти в кінці договору (який підписують на рік чи скільки там) і сказати: плати не 3_500, а 4_500 (бо іпотека 4_000) або вимітайся? Бо в Ужгороді так роблять (а якщо договору нема то приходять в кінці місяця) а не може власник прийти в кінці договору (який підписують на рік чи скільки там) і сказати: плати не 3_500, а 4_500 (бо іпотека 4_000) або вимітайся? Бо в Ужгороді так роблять (а якщо договору нема то приходять в кінці місяця) Дюрі-бачі

Повідомлень: 5606 З нами з: 29.07.22 Подякував: 892 раз. Подякували: 639 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 31 сер, 2025 14:53 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: другий варіант, конкретні цифри якого я наводив для наших українців у Франції . Зараз їх зведу до купи.

- родина українців живе в оренді. 650€ на місяць.

- попався цікавий варіант: приватний готовий будинок саме в тому місті, де я робота, при стартовій ціні в 170 000€ готові продати за 140 000€, бо співвласники розсварилися та хочуть продати скорше. Продають, як є.

Заявка на іпотеку в банк. До заявки додають:

Зарплатня чоловіка СТАБІЛЬНА 3500€, зарплатні жінки тоді ще не було (зʼявилася згодом бо робота виявилася розташованою на відстані - не жартую в 25 м від дверей приватного будинка). Гріх не сходити жінці на роботу (це школа) та не заробити якихось 1200€…

Ну ось: разом візьмемо не 3500€+1200€, а навіть просто 3500.

Заявку на іпотеку узгоджено. Будинок куплено тому що родина підрахувала не методом випробувань та похибок, а методом натискання кнопок калькулятора:

- виплата по іпотеці 650€ і вони припиняють ті самі 650€ віддавати за орендоване та значно гірше житло.

- витрати на електрику стабільні 100€ на місяць;

- витрати на воду стабільні 30€ на квартал.

- витрати на інтернет та мобільний звʼязок стабільні та складають 25+20+20=65€ на місяць.

- витрати на всілякі страховки стабільні та складають щось там 200€ на місяць.

Разом необхідні мінімальні витрати складають:

1045 €.

В залишку 3500-1045=2455 € на місяць.

Жінка іде на роботу в школу вихователем / своє стареньке авто віддали за 100€ - аби здихатися - та взяли в лізинг КІА електричне за 650€ на місяць.

Як бачите, ніяких 10 спроб не треба.

Трета мати один калькулятор. другий варіант, конкретні цифри якого я наводив для наших українців у Франції . Зараз їх зведу до купи.- родина українців живе в оренді. 650€ на місяць.- попався цікавий варіант: приватний готовий будинок саме в тому місті, де я робота, при стартовій ціні в 170 000€ готові продати за 140 000€, бо співвласники розсварилися та хочуть продати скорше. Продають, як є.Заявка на іпотеку в банк. До заявки додають:Зарплатня чоловіка СТАБІЛЬНА 3500€, зарплатні жінки тоді ще не було (зʼявилася згодом бо робота виявилася розташованою на відстані - не жартую в 25 м від дверей приватного будинка). Гріх не сходити жінці на роботу (це школа) та не заробити якихось 1200€…Ну ось: разом візьмемо не 3500€+1200€, а навіть просто 3500.Заявку на іпотеку узгоджено. Будинок куплено тому що родина підрахувала не методом випробувань та похибок, а методом натискання кнопок калькулятора:- виплата по іпотеці 650€ і вони припиняють ті самі 650€ віддавати за орендоване та значно гірше житло.- витрати на електрику стабільні 100€ на місяць;- витрати на воду стабільні 30€ на квартал.- витрати на інтернет та мобільний звʼязок стабільні та складають 25+20+20=65€ на місяць.- витрати на всілякі страховки стабільні та складають щось там 200€ на місяць.Разом необхідні мінімальні витрати складають:1045 €.В залишку 3500-1045=2455 € на місяць.Жінка іде на роботу в школу вихователем / своє стареньке авто віддали за 100€ - аби здихатися - та взяли в лізинг КІА електричне за 650€ на місяць.Як бачите, ніяких 10 спроб не треба.Трета мати один калькулятор.

3500 € на місяць це дуже велика зарплатня для маленкого депресивного села де вартість будинку коштує лишень 140 000€. Скоріше всього цей чоловік входить в 5% найуспішніших того села або робота віддалено на велику корпорацію зі США - тому легко платити іпотеку.

Повідомлень: 10126 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1466 раз. Подякували: 1868 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 31 сер, 2025 15:37 Ну реально будинок НЕ коштує 140 000€.

Просто ж я вище згадував про «синусоіду» в цінах на нерухомість: їм просто повезло десь на Новий рік 2020/2021: продавці хотіли продати за 170 000€, але пересварилися між собою брат із сестрою, чи щось таке, ледь не скублися, то вирішили погодитися на реальну швидку пропозицію в 140 000€, бо 170 погано ділилося на двох, а 140 легше поділити.

А Покупець не прогавив та взяв швиденько.



Орієнтир ціни зараз 240 000…300 000€.

В їх містечку зʼявився на продаж будинок за неймовірно дешевою ціною в 120 000€.

Але зовсім інший формат:

- по фасаду будинок вузький: на першому поверсі дверь та вікно, на другому поверсі два вікна і все. Парковки немає.

- але будинок хоч і вузький як бачимо, але йде вглиб набагато. З задньої частини неймовірно красивий вид на пагорби.

- парковка безкоштовна міська десь на відстані 200 м.

Мешкає бабуся 90 років, яку онуки вирішили забрати до себе. А 120 000 € швиденько поділити.

Я в середині не був, тільки з вулиці бачив.



Востаннє редагувалось akurt в Нед 31 сер, 2025 16:32, всього редагувалось 1 раз.

Повідомлень: 11226 З нами з: 12.02.09 Подякував: 4016 раз. Подякували: 1463 раз. Профіль 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 31 сер, 2025 15:47 Дюрі-бачі написав: The_Rebel написав: Одна блогерка розказала, що коли жила в оренді платила 3500 дол, але будинок був з тренажерним залом, басейном і іншими плюшками, що вже включені у вартість. В т.ч. ремонт обладнання, сантехніки і тп. А взяла іпотеку, то треба платити 4000 дол., притому житло набагато гіршої якості, старе і менше, без джиму і басейна. Плюс там все ламається, потрібно самій замінювати/ремонтувати... А ще додається податок на житло, страховки і тп. Це ЛА. То виходить під 5000. Тобто переплата 1500, житло набагато гірше, щоб через 30 років ця контура була в її власності? Це її думки. Зараз продає і планує повертатись в оренду з басей Одна блогерка розказала, що коли жила в оренді платила 3500 дол, але будинок був з тренажерним залом, басейном і іншими плюшками, що вже включені у вартість. В т.ч. ремонт обладнання, сантехніки і тп. А взяла іпотеку, то треба платити 4000 дол., притому житло набагато гіршої якості, старе і менше, без джиму і басейна. Плюс там все ламається, потрібно самій замінювати/ремонтувати... А ще додається податок на житло, страховки і тп. Це ЛА. То виходить під 5000. Тобто переплата 1500, житло набагато гірше, щоб через 30 років ця контура була в її власності? Це її думки. Зараз продає і планує повертатись в оренду з басей

а не може власник прийти в кінці договору (який підписують на рік чи скільки там) і сказати: плати не 3_500, а 4_500 (бо іпотека 4_000) або вимітайся? Бо в Ужгороді так роблять (а якщо договору нема то приходять в кінці місяця) а не може власник прийти в кінці договору (який підписують на рік чи скільки там) і сказати: плати не 3_500, а 4_500 (бо іпотека 4_000) або вимітайся? Бо в Ужгороді так роблять (а якщо договору нема то приходять в кінці місяця)

Це вже від кон'юнктури ринку залежить. Можливо там уже нікуди рости, або при рості нерухомості пропорційно ростуть і податки на неї. А може просто люди хочуть жити тут і зараз і їм все рівно що там буде в майбутньому, особливо через 30 років. Це більше Ржкс може розказати чи часто там піднімають оренду і чи легко це зробити орендодавцю.



П.с. Хтозна, може після закінчення війни і в Ужгороді/Мукачево будуть вже орендодавці бігати за орендарями, а останні в кінці місяця скажуть "даю або на 20% менше, або їду далі в Європу, все рівно роботи тут нема"). А таке може бути, от недавно розбили найбільший завод на Закарпатті, як говорять.



П.с.2. До речі, розглядав Ужгород для новобуду, але вклався в Мукачево в цьому місяці, бо мені здається там ще нема такої кількості будівництв як в Ужгороді, навіть пропорційно до населення (85/125 тис). Це вже від кон'юнктури ринку залежить. Можливо там уже нікуди рости, або при рості нерухомості пропорційно ростуть і податки на неї. А може просто люди хочуть жити тут і зараз і їм все рівно що там буде в майбутньому, особливо через 30 років. Це більше Ржкс може розказати чи часто там піднімають оренду і чи легко це зробити орендодавцю.П.с. Хтозна, може після закінчення війни і в Ужгороді/Мукачево будуть вже орендодавці бігати за орендарями, а останні в кінці місяця скажуть "даю або на 20% менше, або їду далі в Європу, все рівно роботи тут нема"). А таке може бути, от недавно розбили найбільший завод на Закарпатті, як говорять.П.с.2. До речі, розглядав Ужгород для новобуду, але вклався в Мукачево в цьому місяці, бо мені здається там ще нема такої кількості будівництв як в Ужгороді, навіть пропорційно до населення (85/125 тис). The_Rebel

Додано: Нед 31 сер, 2025 17:27 Дюрі-бачі написав: а не може власник прийти в кінці договору (який підписують на рік чи скільки там) і сказати: плати не 3_500, а 4_500 (бо іпотека 4_000) або вимітайся? Бо в Ужгороді так роблять (а якщо договору нема то приходять в кінці місяця) а не може власник прийти в кінці договору (який підписують на рік чи скільки там) і сказати: плати не 3_500, а 4_500 (бо іпотека 4_000) або вимітайся? Бо в Ужгороді так роблять (а якщо договору нема то приходять в кінці місяця) Не всюди може, дякуючи регуляції. А ще є такий момент, що сказавши так, опиниться взагалі без орендаря на тривалий час, то може й сам вирішити, що краще отримувати свої стабільні 3500, ніж 3-6 місяців шукати того, хто погодиться платити 4500. Все від ринку.



News from Philippines



В ці дні моніторю квитки на новорічні свята в Чикаго. Орієнтир цін туди і в зворотньому напрямку - 650€, виліт з Тулузи.

Мабуть тому що мова йде про квитки, на iPhone весь час «вилазять» цікаві новини про авіаквитки та різні країни.

Можливо, комусь пригодиться.

«Філіппіни приєдналися до країн, що пропонують візу для цифрових кочівників: у червні 2025 року в країні з'явилася можливість оформлення річних дозволів на проживання для віддалених фахівців та фрілансерів, що працюють виключно на закордонні компанії або клієнтів.

Програма націлена на залучення міжнародних професіоналів, підтримку місцевого туризму та стимулювання економіки. Працювати на філіппінських роботодавців категорично заборонено: порушення правил загрожує анулюванням візи.

Основні умови отримання:

1) вік від 18 років;

2) наявність довідки про відсутність судимості;

3) міжнародної медичної страховки;

4) підтвердженого доходу не менше ніж $24 000 на рік.

Подати заяву можна онлайн через портал e-Visa, розгляд триватиме від 6 до 12 тижнів. Вартість візи становитиме приблизно 200–300 доларів.

Документ видається терміном на 12 місяців із можливістю одноразового продовження ще на рік. akurt

Повідомлень: 11226 З нами з: 12.02.09 Подякував: 4016 раз. Подякували: 1463 раз. Профіль 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 31 сер, 2025 19:00 akurt

