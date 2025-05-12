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Finance.ua: Заблокували рахунок
у банку? Підказки, які...

Finance.ua: Заблокували рахунок у банку? Підказки, які...
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Повідомлення Додано: Вів 29 лип, 2025 12:39

Finance.ua: Заблокували рахунок у банку? Підказки, які...

Пропонуємо до обговорення:
Детально пояснюємо, як вчинити в цій ситуації
Портал Finance.ua з'ясовував, що треба зробити для зняття арешту з рахунків.

Дивися повний текст Заблокували рахунок у банку? Підказки, які допоможуть зняти арешт
D2
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 лип, 2025 12:39

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Чи стикалися з проблемою блокування рахунків? Поділіться, будь ласка, власним досвідом. Вдавалося вирішити питання і як?
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