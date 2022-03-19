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У росії почали вживати заходів
проти масової втечі за...

У росії почали вживати заходів проти масової втечі за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 26 бер, 2022 14:31

У росії почали вживати заходів проти масової втечі за...

Пропонуємо до обговорення:
російський ринок високих технологій сповна відчув на собі наслідки санкцій. Масовий відтік реламних бюджетів, нестача мікросхем та падіння рівня життя в країні загалом спонукали IT-фахівців тікати закордон.

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У росії почали вживати заходів проти масової втечі за кордон програмістів
R2
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Повідомлення Додано: Суб 26 бер, 2022 14:31

Только хто ж их будет нанимать? Или ещё остались ебланы которые готовы с рашистами работать?
straponesa
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Модератори: Ірина_, Модератор

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