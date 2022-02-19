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Українка намагалася незаконно
вивезти в Угорщину понад 4...

Українка намагалася незаконно вивезти в Угорщину понад 4...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 27 бер, 2022 23:03

Українка намагалася незаконно вивезти в Угорщину понад 4...

Пропонуємо до обговорення:
У пункті пропуску "Тиса" прикордонники викрили 47-річну громадянку України, яка намагалася незаконно вивезти в Угорщину 45 тис. доларів та 90 тис. євро.

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Українка намагалася незаконно вивезти в Угорщину понад 4 млн грн
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Повідомлення Додано: Нед 27 бер, 2022 23:03

Те хренову кучу чемоданов не заметили а 10 пачек денег заметили. Нифига себе разоблачение века.
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