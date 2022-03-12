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Уряд змінив порядок виїзду
за кордон для деяких...

Уряд змінив порядок виїзду за кордон для деяких...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 30 бер, 2022 10:43

Уряд змінив порядок виїзду за кордон для деяких...

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів вніс зміни до Правил перетинання державного кордону громадянами України. Зміни стосуються осіб з інвалідністю та їх супроводжуючих.

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Уряд змінив порядок виїзду за кордон для деяких категорій громадян
R2
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Повідомлення Додано: Сер 30 бер, 2022 10:43

Ссылка на Постановление не рабочая
dorenska01
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Повідомлення Додано: Сер 30 бер, 2022 10:48

dorenska01 добрий день! Дякуємо.

З повагою,
Ірина_
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Повідомлення Додано: Чет 31 бер, 2022 23:38

Ну і як це все можна пояснити, спочатку публікують постанову і зразу ж її видаляють ???
vovachar_78
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