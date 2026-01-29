ВАШИНГТОН, 24 апреля (Reuters) - Внутреннее электронное письмо Пентагона описывает варианты наказания союзников США по НАТО, которые, по мнению ведомства, не оказали поддержку операциям США в войне с Ираном, включая приостановку членства Испании в альянсе и пересмотр позиции США по претензиям Великобритании на Фолклендские острова, сообщил агентству Reuters американский чиновник.

Варианты политики подробно изложены в записке, выражающей разочарование по поводу предполагаемого нежелания или отказа некоторых союзников предоставить Соединенным Штатам доступ, права на размещение баз и пролет над Ираном (известные как ABO) в рамках войны с Ираном, сообщил чиновник, говоривший на условиях анонимности, чтобы описать электронное письмо.

В электронном письме говорилось, что ABO — это «лишь абсолютный базовый уровень для НАТО», — сообщил чиновник, добавив, что эти варианты обсуждаются на высоком уровне в Пентагоне.

По словам чиновника, один из вариантов, упомянутых в электронном письме, предусматривает отстранение «проблемных» стран от важных или престижных должностей в НАТО.

Президент Дональд Трамп резко раскритиковал союзников по НАТО за то, что они не направили свои военно-морские силы для помощи в открытии Ормузского пролива, который был закрыт для мирового судоходства после начала воздушной войны 28 февраля.

Он также заявил, что рассматривает возможность выхода из альянса.

«А вы бы на моем месте так не поступили?» — спросил Трамп агентство Reuters в интервью 1 апреля в ответ на вопрос о возможности выхода США из НАТО.

Однако, по словам чиновника, в электронном письме не содержится призыва к Соединенным Штатам поступить именно так. В нем также не предлагается закрывать базы в Европе.

Однако чиновник отказался сообщить, включали ли рассматриваемые варианты широко ожидаемое сокращение численности американских войск в Европе.

.........Варианты политики, изложенные в электронном письме, призваны послать четкий сигнал союзникам по НАТО с целью «уменьшить чувство превосходства со стороны европейцев», — заявил чиновник, подводя итог письму.

В электронном письме утверждается, что вариант приостановки членства Испании в альянсе окажет ограниченное влияние на военные операции США, но будет иметь значительный символический эффект.

Официальный представитель не раскрыл, как именно Соединенные Штаты могут добиваться исключения Испании из альянса, и агентство Reuters не смогло сразу установить, существует ли в НАТО механизм для этого.

............В меморандуме также содержится предложение рассмотреть вопрос о пересмотре дипломатической поддержки США в отношении давних европейских «имперских владений», таких как Фолклендские острова, расположенные недалеко от Аргентины.

На сайте Госдепартамента указано, что острова находятся под управлением Соединенного Королевства, но по-прежнему претендуют на них Аргентина, чей президент-либертарианец Хавьер Милей является союзником Трампа.

............«Мы сталкиваемся с вопросами, препятствиями или колебаниями... У вас не будет прочного альянса, если есть страны, которые не желают поддерживать вас, когда это необходимо», — сказал Хегсет.