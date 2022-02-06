Про це пише видання Politico.
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Біженці почали повертатися в Україну, хоча війна ще не закінчилася - Politico
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Додано: Суб 02 кві, 2022 01:13
Біженці почали повертатися в Україну, хоча війна ще не...
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Біженці почали повертатися в Україну, хоча війна ще не закінчилася - Politico
Додано: Суб 02 кві, 2022 03:30
Re: Біженці почали повертатися в Україну, хоча війна ще не..
а куда деваются десятки тонн гуманитарной помощи со всего света, направляемые в Украину и страны, принимающие людей ?
Додано: Суб 02 кві, 2022 03:38
на ветке про недвижимость писали что большинство там и останется. Какое лютое непонимание собственного народа.
Ким тоже говорит что возвращаются
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