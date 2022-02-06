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Біженці почали повертатися в
Україну, хоча війна ще не...

Біженці почали повертатися в Україну, хоча війна ще не...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 02 кві, 2022 01:13

Біженці почали повертатися в Україну, хоча війна ще не...

Пропонуємо до обговорення:
Про це пише видання Politico.

Дивися повний текст
Біженці почали повертатися в Україну, хоча війна ще не закінчилася - Politico
R2
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Повідомлення Додано: Суб 02 кві, 2022 03:30

Re: Біженці почали повертатися в Україну, хоча війна ще не..

«Загалом це люди, які не змогли знайти роботу чи помешкання. Інших обдурили і вони втратили багато грошей в Польщі», — додала вона.


а куда деваются десятки тонн гуманитарной помощи со всего света, направляемые в Украину и страны, принимающие людей ? :roll:
Alex2007
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Повідомлення Додано: Суб 02 кві, 2022 03:38

на ветке про недвижимость писали что большинство там и останется. Какое лютое непонимание собственного народа.

Ким тоже говорит что возвращаются

vitaliian
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