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Платню за комуналку можуть
скасувати в разі руйнування житла

Платню за комуналку можуть скасувати в разі руйнування житла
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Повідомлення Додано: Суб 02 кві, 2022 13:56

Платню за комуналку можуть скасувати в разі руйнування житла

Пропонуємо до обговорення:
У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, яким пропонють внести зміни до Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про житлово-комунальні послуги".

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Платню за комуналку можуть скасувати в разі руйнування житла
R2
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Повідомлення Додано: Суб 02 кві, 2022 13:56

Вообще то предполагалось уменьшить до 20% квартплату тем чьи города попали в зону боевых действий. Что уже все забыли?
alex7gk
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Модератори: Ірина_, Модератор

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