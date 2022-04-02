У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, яким пропонють внести зміни до Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про житлово-комунальні послуги".
Дивися повний текст
Платню за комуналку можуть скасувати в разі руйнування житла
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 02 кві, 2022 13:56
Платню за комуналку можуть скасувати в разі руйнування житла
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст
Платню за комуналку можуть скасувати в разі руйнування житла
Додано: Суб 02 кві, 2022 13:56
Вообще то предполагалось уменьшить до 20% квартплату тем чьи города попали в зону боевых действий. Что уже все забыли?
|