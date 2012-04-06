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Крипторегулювання: два
боки однієї монети

Крипторегулювання: два боки однієї монети
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Повідомлення Додано: Пон 04 кві, 2022 13:56

Крипторегулювання: два боки однієї монети

Безкоштовний вебінар

Разом з експертами вебінару поговоримо про те:

📌 Яких наслідків слід очікувати учасникам крипторинку України в зв’язку з вже прийнятим Законом про криптовалюту;

📌 Чи насправді діють віртуальні санкції;

📌 Що таке KYC та AML , як їх застосовувати для унеможливлення уникнення санкцій у світі криптовалют?

📌 Як запобігти шахрайству, що прикривається пожертвами постраждалим від воєнних дій;

📌 Діжка меду і 2 ложки дьогтю: чого очікувати від виконавчого наказу Байдена про забезпечення відповідального розвитку цифрових валют?

📌 KYC і DeFi: здоровий баланс чи протиріччя ідеологій?

📌 Які важелі мають в арсеналі криптобіржі в боротьбі з країною агресором, що потрібно щоб посилити тиск на агресора;

📌 Криптовалюти, як альтернатива міжнародним системам переказів;

📌 Чи варто тікати від інфляції в крипту?

Коли: 06 квітня (середа), о 12 годині
Тривалість: 1 година
Вартість:
Безкоштовно за умови реєстрації
Ірина_
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