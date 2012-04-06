Крипторегулювання: два боки однієї монети

Разом з експертами вебінару поговоримо про те:
📌 Яких наслідків слід очікувати учасникам крипторинку України в зв’язку з вже прийнятим Законом про криптовалюту;
📌 Чи насправді діють віртуальні санкції;
📌 Що таке KYC та AML , як їх застосовувати для унеможливлення уникнення санкцій у світі криптовалют?
📌 Як запобігти шахрайству, що прикривається пожертвами постраждалим від воєнних дій;
📌 Діжка меду і 2 ложки дьогтю: чого очікувати від виконавчого наказу Байдена про забезпечення відповідального розвитку цифрових валют?
📌 KYC і DeFi: здоровий баланс чи протиріччя ідеологій?
📌 Які важелі мають в арсеналі криптобіржі в боротьбі з країною агресором, що потрібно щоб посилити тиск на агресора;
📌 Криптовалюти, як альтернатива міжнародним системам переказів;
📌 Чи варто тікати від інфляції в крипту?
Коли: 06 квітня (середа), о 12 годині
Тривалість: 1 година
Вартість: