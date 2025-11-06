RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Форуми Дяді Саші
та інших авторів
/
Персональні теми форумчан
/
За що ми любимо Інвестора_К?

За що ми любимо Інвестора_К?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
  #<1 ... 76777879
Повідомлення Додано: Пон 03 лис, 2025 06:28

Але старий сектор - Приріна, Північна- квартал виглядає не дуже
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10935
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 919 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 03 лис, 2025 20:14

Оце дивлюся телевізор, Нові проекти. 3000 км+. Зимова підтримка. Все добре.
Але є єдине питання. Де нацкешбек за серпень, вересень та жовтень????
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10935
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 919 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 04 лис, 2025 15:31

Re: За що ми любимо Інвестора_К?

  Investor_K написав:Оце дивлюся телевізор, Нові проекти. 3000 км+. Зимова підтримка. Все добре.
Але є єдине питання. Де нацкешбек за серпень, вересень та жовтень????


Вже й у профільній гілці про нацкешбек питання піднімається.

Гдє дєньгі Лєбовсі?
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10935
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 919 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 04 лис, 2025 19:00

  Investor_K написав:Але старий сектор - Приріна, Північна- квартал виглядає не дуже

Та ще й якась ненормальна Мальвіна завелася. Щоправда , в 3 мкр в районі кінотеатра Братіслава. Хоча Оболонські липки та парк Наталка там зовсім поруч…
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10935
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 919 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 05 лис, 2025 06:33

  Investor_K написав:
  Investor_K написав:Але старий сектор - Приріна, Північна- квартал виглядає не дуже

Та ще й якась ненормальна Мальвіна завелася. Щоправда , в 3 мкр в районі кінотеатра Братіслава. Хоча Оболонські липки та парк Наталка там зовсім поруч…


Якось дивно поява цієі жінконенавистноі Мальвіни співпала у часі із зникненням з гілки чоловіконенавистника мого друга х….а. Може, він вирішив освоїти ще один стиль поведінки( четвертий або ж навіть пʼятий)? Трьох йому замало
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10935
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 919 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 05 лис, 2025 18:20

А тим часом Анжеліна Джолі відвідала Херсон. Мужня жінка!
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10935
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 919 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 06 лис, 2025 07:57

Новина - Бомба

Сьогодні або завтра тут. Слідкуйте
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10935
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 919 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 06 лис, 2025 10:29

Re: За що ми любимо Інвестора_К?

Вы наконец то решите отписать нам - вашим величайшим фанатам - по 3л баночке со слиточками и пачечками синих???
Тогда мы вам, после вашего отплыва с Хароном на вёслах, поставим памятник не на Трое как задумывали лучшие умы тамошние, а - в Лавре!
барабашов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5474
З нами з: 16.06.15
Подякував: 295 раз.
Подякували: 363 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 76777879
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.