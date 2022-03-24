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Уряд відшкодовуватиме до 150
кв. м вартості знищеного житла

Уряд відшкодовуватиме до 150 кв. м вартості знищеного житла
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Пон 04 кві, 2022 16:46

Уряд відшкодовуватиме до 150 кв. м вартості знищеного житла

Пропонуємо до обговорення:
Кабмін відшкодовуватиме українцям вартість до 150 кв. м знищеного російськими окупантами житла.

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Уряд відшкодовуватиме до 150 кв. м вартості знищеного житла
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Повідомлення Додано: Пон 04 кві, 2022 16:46

Очередной кидок от государства. Кто оценит? Цена будет очень усредненной чуть более 5 копеек за метр? А как быть с разрушенной инфраструктурой и нежилым фондом? Кто и как это компенсирует?
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