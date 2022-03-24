Кабмін відшкодовуватиме українцям вартість до 150 кв. м знищеного російськими окупантами житла.
Дивися повний текст
Уряд відшкодовуватиме до 150 кв. м вартості знищеного житла
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 04 кві, 2022 16:46
Уряд відшкодовуватиме до 150 кв. м вартості знищеного житла
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст
Уряд відшкодовуватиме до 150 кв. м вартості знищеного житла
Додано: Пон 04 кві, 2022 16:46
Очередной кидок от государства. Кто оценит? Цена будет очень усредненной чуть более 5 копеек за метр? А как быть с разрушенной инфраструктурой и нежилым фондом? Кто и как это компенсирует?
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 25 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|