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Бізнес просить скасувати пільги
для посилок до 150 євро...

Бізнес просить скасувати пільги для посилок до 150 євро...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 04 лип, 2025 17:07

Бізнес просить скасувати пільги для посилок до 150 євро...

Пропонуємо до обговорення:
Український бізнес вимагає скасування пільги на імпорт посилок вартістю до 150 євро, яка, на думку учасників ринку, створює нерівні умови конкуренції та спричиняє мільярдні втрати держбюджету.

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Бізнес просить скасувати пільги для посилок до 150 євро через мільярдні втрати бюджету
R2
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Дурні брехливі !!!
fikysbenjamin
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лип, 2025 19:55

  R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
Український бізнес вимагає скасування пільги на імпорт посилок вартістю до 150 євро, яка, на думку учасників ринку, створює нерівні умови конкуренції та спричиняє мільярдні втрати держбюджету.

Дивися повний текст
Бізнес просить скасувати пільги для посилок до 150 євро через мільярдні втрати бюджету

по просьбє трудящіхся
flyman
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