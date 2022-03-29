Отримати соціальну допомогу внутрішньо переміщеним особам можна на картки ПриватБанку.
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Як отримати соціальну допомогу внутрішньо переміщеним особам на картку ПриватБанку
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Додано: Чет 07 кві, 2022 10:53
Як отримати соціальну допомогу внутрішньо переміщеним...
Пропонуємо до обговорення:
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Як отримати соціальну допомогу внутрішньо переміщеним особам на картку ПриватБанку
Додано: Чет 07 кві, 2022 10:54
Це все ясно! Чому ні слова про неправду від д. Шмигаля, який особисто обіцяв можливість реєстраціі впо і подачі ними заяв на 2-3 тис. Грн. Через «дія» - 30-31.03.2022 р? Це робиться умисне, щоб до 14.04.22 р не зареєструвалися нещасні і не отримали гроші за березень 2022 р!!! Оце з‘ясуйте терміново і повідомляйте… а цю фігню ми і без вас знаємо…
Маю честь! Офіцер зсу з 1992 р, інвалід 2 групи
Додано: Чет 07 кві, 2022 11:07
Вот только программа не работает!!! Не работает с 23.03.2022, точнее до этого она тоже не работала!!!
Додано: Чет 07 кві, 2022 14:28
Не хватает в этом постановлении главного.Что если Шмыгаль и его окружение до 14 апреля прилюдно не вернут деньги с офшоров все до копейки на армию и получат хоть копейку больше 2000 грв. А также не расселят в дома и квартиры депутатов особенно в Конче Заспе и до.элитных поселениях беженцев с Востока.То ему отрвут яйца и пойдет он со своим шоблом куда послали русский корабль.
Додано: Чет 07 кві, 2022 19:31
У ЦНАПі черги величезні, записалися лише на 28 квітня, хоча довідки отримали ще в березні. У Дії цей функціонал досі не працює. Це просто якесь знущання над людьми: спочатку чекали черги щоб отримати довідку ВПО, тепер чекаємо чергу щоб подати заяву на допомогу. А чому не можна було зробити цю процедуру за один крок? Зрозуміло ж, що люди стають на облік саме для того, щоб отримати допомогу
Додано: П'ят 08 кві, 2022 06:43
А что помешало занять сразу две очереди? -- Зрозуміло ж, що люди стають в другу саме після того, як пройшли першу.
Додано: П'ят 08 кві, 2022 07:00
Поселковый голова с. Мурафа Харьковской обл. Любыми способами тянет и не регистрирует
Додано: П'ят 08 кві, 2022 07:33
а потому что справку ВПО выдают через некоторое время, только потом можно подать заявление на получение помощи, какие две очереди сразу, ты о чём поёшь?
Додано: П'ят 08 кві, 2022 10:36
Я переселена з 08.03 22 але заяву подати не можу тому що велика черга і мені видали талончик аж на 05.05.22 а як жити до 05.05.22?
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