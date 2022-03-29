Як отримати соціальну допомогу внутрішньо переміщеним...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 08 кві, 2022 10:59
А как быть переселенцам Луганской и Донецкой областей,которые уже имеют справку переселенца ? Куда им обращаться никто не знает ?
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alya_alina_podurets
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Додано: П'ят 08 кві, 2022 11:10
alya_alina_podurets написав:
А как быть переселенцам Луганской и Донецкой областей,которые уже имеют справку переселенца ? Куда им обращаться никто не знает ?
Обращаться им ровно туда же, куда и всем остальным.
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