Як отримати соціальну допомогу внутрішньо переміщеним...

|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 08 кві, 2022 10:59
А как быть переселенцам Луганской и Донецкой областей,которые уже имеют справку переселенца ? Куда им обращаться никто не знает ?
Додано: П'ят 08 кві, 2022 11:10
Додано: П'ят 08 кві, 2022 15:00
Одни просят, вторые требуют а родину защищать некому. Все в очередях за халявой!!!
Додано: Нед 10 кві, 2022 16:25
Я не знаю но я в Киеве пришол и получил справку ВПО и здал копии банковской карты и получил талончик на гуманетарку,вот жду денежку.
Додано: Нед 10 кві, 2022 23:35
В Верховині, Івано-Франківської області, реєструють 10 людей в день, а черга на отримання довідки ВПО більше 500 осіб. Власне, мені треба чекати сім тижнів. Круто працюють Верховинські бюрократи!!!
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|