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Як отримати соціальну допомогу
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Як отримати соціальну допомогу внутрішньо переміщеним...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 08 кві, 2022 10:59

А как быть переселенцам Луганской и Донецкой областей,которые уже имеют справку переселенца ? Куда им обращаться никто не знает ?
alya_alina_podurets
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Повідомлення Додано: П'ят 08 кві, 2022 11:10

  alya_alina_podurets написав:А как быть переселенцам Луганской и Донецкой областей,которые уже имеют справку переселенца ? Куда им обращаться никто не знает ?

Обращаться им ровно туда же, куда и всем остальным.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 кві, 2022 15:00

Одни просят, вторые требуют а родину защищать некому. Все в очередях за халявой!!!
masteral365
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Повідомлення Додано: Нед 10 кві, 2022 16:25

Я не знаю но я в Киеве пришол и получил справку ВПО и здал копии банковской карты и получил талончик на гуманетарку,вот жду денежку.
finuser507
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Повідомлення Додано: Нед 10 кві, 2022 23:35

В Верховині, Івано-Франківської області, реєструють 10 людей в день, а черга на отримання довідки ВПО більше 500 осіб. Власне, мені треба чекати сім тижнів. Круто працюють Верховинські бюрократи!!!
tanya_kyrganskaya64
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Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 11:48

Подала заявку 28 березня і в перших числах дізналася, що тупа робітниця соц. захисту у сільській раді переплутала моє прізвище и вже більше неділі розводить руками від неспроможності щось зробити.... Пахне наїбаловом. Я чудом змогла виїхати з Херсону, живу у добрих знайомих на шиї та ще й без роботи.
n_koval0010
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