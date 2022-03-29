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Відновлення житлового фонду:
чи будуть нові домівки з...

Відновлення житлового фонду: чи будуть нові домівки з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 07 кві, 2022 14:02

Відновлення житлового фонду: чи будуть нові домівки з...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомила лідер партії "Слуга народу" Олена Шуляк.

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Відновлення житлового фонду: чи будуть нові домівки з бомбосховищами
R2
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Повідомлення Додано: Чет 07 кві, 2022 14:02

я вже 10 років кажу, що не можна будувати будинки без підземних паркінгів. "Завдяки" війні, може так і буде.
Rainbow
 
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