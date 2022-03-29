Про це повідомила лідер партії "Слуга народу" Олена Шуляк.
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Відновлення житлового фонду: чи будуть нові домівки з бомбосховищами
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Додано: Чет 07 кві, 2022 14:02
Відновлення житлового фонду: чи будуть нові домівки з...
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Відновлення житлового фонду: чи будуть нові домівки з бомбосховищами
Додано: Чет 07 кві, 2022 14:02
я вже 10 років кажу, що не можна будувати будинки без підземних паркінгів. "Завдяки" війні, може так і буде.
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