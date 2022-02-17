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Вартість продуктів у рф стрімко
зростає: ціни на цукор...

Вартість продуктів у рф стрімко зростає: ціни на цукор...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 07 кві, 2022 22:44

Вартість продуктів у рф стрімко зростає: ціни на цукор...

Пропонуємо до обговорення:
Індекс споживчих цін у рф за перші три місяці 2022 року зріс на 9,99%.

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Вартість продуктів у рф стрімко зростає: ціни на цукор піднялися вдівчі
R2
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Повідомлення Додано: Чет 07 кві, 2022 22:44

"цены на сахар поднялись вдвое" - "выросли цены на сахар (53%)"
У журналистов, как обычно, особая арифметика.
moveton
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Повідомлення Додано: Нед 10 кві, 2022 13:26

Re: Вартість продуктів у рф стрімко зростає: ціни на цукор..

Росстат отчитался о росте цен в марте:

Бытовая техника:

Машины стиральные – на 46,3%,
Холодильники – на 35,0%,
Плиты бытовые – на 27,5%,
Миксеры, блендеры – на 27,3%,
Машины швейные – на 26,6%,
Электропылесосы напольные – на 26,2%,
Печи микроволновые – на 26,0%,
Утюги – на 25,4%,
Электрочайники – на 21,4%.

Фрукты-овощи:

На лук репчатый – 50,1%,
Капусту белокочанную – 39,8%,
Бананы – 31,5%,
Морковь – 29,5%,
Помидоры свежие – 27,4%,
Свеклу столовую – 24,7%,
Груши – 21,7%,
Виноград – 14,9%.

Непродовольственные товары:

На прокладки – на 19,3%,
Подгузники детские – на 17,5%,
Порошки стиральные – на 16,4%,
Мыло хозяйственное – на 13,1%,
Пасты зубные – на 12,6%,
Бумагу туалетную – на 12,5%,
Мыло туалетное – на 11,4%,
Спички – на 10,4%,
Пелёнки для новорождённых – на 10,2%.

Однако при этом общая инфляция в марте почему-то оценивается в 7,61%, годовая — 16,69%.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 10 кві, 2022 19:35

Эксперты говорят, что структуры общества потребления в российской социальности схлопываются, а уровень потребления будет устойчиво снижаться. Март в этом плане был достаточно аномальным и характеризовался потребительским бумом, который вызван во многом, субьективно-психологическими факторами и опасениями дальнейшего роста инфляции, вследствие которого было актуализировано желание многих россиян купить товары длительного пользования импортного производства. Этот краткосрочный бум прошел и сейчас в столицах и мегаполисах наблюдается более умеренный режим потребления, а рост цен на многие товары длительного пользования прекратился. В дальнейшем эксперты прогнозируют, по крайней мере в динамике 3-6 месяцев, снижение интенсивности потребления и существование рынка в этом неинтенсивном режиме.
Фокус-группы в столицах и мегаполисах страны также показывают, что сегмент среднего класса и выше осознал необходимость пересмотра потребительских стратегий. Возможность потреблять в прежнем объёме, постоянно обновлять автомобили и гаджеты, покупать новые коллекции брендовой одежды, регулярно посещать торговые центры и рестораны сейчас даже для горожан с доходами выше среднего становится весьма затруднительной практикой. Показательно, что во многих крупных городах страны торговые центры перепрофилируются или частично закрываются. Образовавшаяся ниша после ухода западных корпораций может быть заполнена отечественными и азиатскими производителями, однако быстрым этот процесс не будет. Более того, эксперты скептически оценивают возможность достижения прежних объёмов потребления в стране в перспективе следующих двух-трех лет.
 Аналитики прогнозируют переоценку не только потребительских моделей, но и стилей жизни и идентификационных факторов индивидов, которые в меньшей степени будут зависеть от демонстративного потребления.
Потребительство в структурах западного мира во многом обозначает не только стиль жизни, но и является идентификационным признаком, позволяющим маркировать социальный статус того или иного индивида. Российская социальность долгое время копировала эту модель, но сейчас настают пределы для ее дальнейшего распространения. По крайней мере для абсолютного большинства российского общества такие критерии окажутся нерелевантными. Встает вопрос о формировании иной линейки идентификационных параметров, в рамках которых потенциал потребления будет играть иную, скорее всего, менее значимую роль. – говорят эксперты.
vitaliian
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