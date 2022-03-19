Світ поступово цурається російської сировини. Але є такі, хто стає рятувальниками кремля.
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Фінансисти війни: хто найбільші покупці російської нафти та скільки вони платять росії
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Додано: Суб 09 кві, 2022 11:13
Фінансисти війни: хто найбільші покупці російської нафти...
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Дивися повний текст
Фінансисти війни: хто найбільші покупці російської нафти та скільки вони платять росії
Додано: Суб 09 кві, 2022 11:13
за 21 рік Україна купила у рашки газу, нафти і т.п. на 4 млрд. доларів
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