RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення
публікацій Finance.ua
/
Особи з інвалідністю внаслідок
війни мають право на 100%...

Особи з інвалідністю внаслідок війни мають право на 100%...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 14 лип, 2025 18:19

Особи з інвалідністю внаслідок війни мають право на 100%...

Пропонуємо до обговорення:
Особи з інвалідністю внаслідок війни мають можливість отримати 100% знижку на оплату комунальних послуг — газу, електроенергії, водопостачання, а також скрапленого газу для побутових потреб.

Дивися повний текст
Особи з інвалідністю внаслідок війни мають право на 100% знижку на оплату ЖКП: як оформити
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 100430
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 153 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 14 лип, 2025 18:19

Как всё же оформить инвалиду 2 группы, льготу на коммуналку, переселенцу. ВПО.
rodstvenniki2024
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 14.07.25
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 15 лип, 2025 13:48

  rodstvenniki2024 написав:Как всё же оформить инвалиду 2 группы, льготу на коммуналку, переселенцу. ВПО.

Добрий день, шановний користувач!
Усі деталі щодо оформлення пільг для ВПО з інвалідністю 2-ї групи вже викладені у статті. Радимо уважно її перечитати — там покроково описано процедуру, необхідні документи та куди звертатися.

Якщо після ознайомлення з матеріалом у Вас залишаться конкретні питання або щось буде незрозумілим — обов’язково уточніть, і я з радістю допоможу.

З повагою,
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 5040
З нами з: 14.09.13
Подякував: 1134 раз.
Подякували: 2049 раз.
 
Профіль
 
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Релігійним організаціям надали право бронювати від...
R2 » Чет 12 чер, 2025 11:28
1 477
Переглянути останнє повідомлення
Чет 12 чер, 2025 11:28
hxbbgaf
Право власності на нерухомість: які документи...
R2 » Чет 12 чер, 2025 07:26
1 743
Переглянути останнє повідомлення
Чет 12 чер, 2025 07:26
tow_miana
росія готується до нової війни: Зеленський назвав...
R2 » Сер 12 лют, 2025 23:23
2 1135
Переглянути останнє повідомлення
Сер 12 лют, 2025 23:56
Господар Вельзевула

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.