RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Fiat відродить культову модель:
керувати автомобілем...

Fiat відродить культову модель: керувати автомобілем...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 11 кві, 2022 14:32

Fiat відродить культову модель: керувати автомобілем...

Пропонуємо до обговорення:
Новий Fiat Topolino буде мініатюрним двомісним електромобілем вартістю лише 7000 євро.

Дивися повний текст
Fiat відродить культову модель: керувати автомобілем можна без прав (фото)
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 97675
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 143 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 11 кві, 2022 14:32

А на руле знак Ситроен!)
Igorenya
 
Повідомлень: 63
З нами з: 12.03.15
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 11 кві, 2022 15:14

  Igorenya написав:А на руле знак Ситроен!)

Як стало відомо, новий Fiat Topolino буде італійською версією мініатюрного електрокара Citroen Ami. Нагадаємо, що Ami вже має один клон — Opel Rocks-e.
_hunter
 
Повідомлень: 6525
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 446 раз.
 
Профіль
1
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: moveton і 12 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Представлена найекстремальніша модель Toyota Yaris
R2 » Пон 17 січ, 2022 09:26
2 317
Переглянути останнє повідомлення
Пон 17 січ, 2022 10:04
_hunter
Бізнес не зможе самостійно обирати модель діяльності в...
R2 » П'ят 26 лис, 2021 11:43
5 706
Переглянути останнє повідомлення
Суб 27 лис, 2021 13:51
ruslan42212
Opel відродить знамениту модель: це буде електрокар із...
R2 » Сер 03 лис, 2021 13:02
1 250
Переглянути останнє повідомлення
Сер 03 лис, 2021 13:03
arch_d_i_m_on

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (2266)
11.04.2022 16:20
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.