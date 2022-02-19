Держава викупить не введене в експлуатацію житло. Перші...
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vitaliian написав:трёхсторонней договор застройщик -государство- погорелец. Я знаю ж.комплексы на разных стадиях по 800-1500 квартир в каждом, где продано менее 60% по состоянию на осень 2021.
Застройщики обычно говорят, запустить не могу, потому что нет продаж. По таким комплексам могут быть подвижки, если их профинансирует государство. Это самый короткий путь выдать погорельцу жильё. А в текущих реалиях ещё и шанс вообще сдать объект.
Может вы такие комплексы по всей Украине видите, но я их львиную долю вижу в Киеве и пригороде, возможно в некоторых крупных городах, уже в гораздо меньших количествах.
Для полноты картины нехватает информации о количестве непроданных квартир в недостроях и количестве семей - погорельцев. Тогда можно предметно что то оценивать, пока это всё чьи то хотелки