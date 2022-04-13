Перспектива репарації Україні

Насамперед, син полковника не може стати генералом, бо у того є свій син
А що стосується суті питання, то в інтерв'ю Financial Times міністр фінансів України Сергій Марченко зазначив про таке:
... Україна готує міжнародну юридичну групу для підготовки запитів щодо відшкодування збитків від дій Москви.
... Україна хоче мати доступ до пільгового та комерційного фінансування, а також продовжувати випускати зовнішні боргові зобов'язання. Уряд веде переговори зі США про отримання гарантій для випуску державних облігацій за процентними ставками нижче за ті, які зараз вимагає ринок і які набагато вищі, ніж оптимальні для нас зараз.