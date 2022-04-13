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Перспектива репарації Україні

Перспектива репарації Україні
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2022 01:39

  Ukrainian написав:У генералів є діти і онуки. Закінчуйте писати дурниці

Насамперед, син полковника не може стати генералом, бо у того є свій син :wink:

А що стосується суті питання, то в інтерв'ю Financial Times міністр фінансів України Сергій Марченко зазначив про таке:
... Україна готує міжнародну юридичну групу для підготовки запитів щодо відшкодування збитків від дій Москви.
... Україна хоче мати доступ до пільгового та комерційного фінансування, а також продовжувати випускати зовнішні боргові зобов'язання. Уряд веде переговори зі США про отримання гарантій для випуску державних облігацій за процентними ставками нижче за ті, які зараз вимагає ринок і які набагато вищі, ніж оптимальні для нас зараз.

https://mof.gov.ua/uk/news/interviu_ser ... 42022-3401
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