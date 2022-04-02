Ціни на газ у Європі зросли у вівторок через скорочення російським Газпромом транзиту газу через Україну на 68% гарантованого обсягу транзитної угоди з рф.
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Газпром скоротив транзит газу через Україну
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Додано: Вів 12 кві, 2022 16:48
Газпром скоротив транзит газу через Україну
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Газпром скоротив транзит газу через Україну
Додано: Вів 12 кві, 2022 16:49
Кругом просят ЕС отказаться от рос.газа. Зачем мы его качаем из России? Когда мы сами начнем что-то предпринимать без согласования против Мордора?
Додано: Вів 12 кві, 2022 17:21
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