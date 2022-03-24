RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
До 570 гривень на день:
Японія затвердила виплати...

До 570 гривень на день: Японія затвердила виплати...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 22:48

До 570 гривень на день: Японія затвердила виплати...

Пропонуємо до обговорення:
Японія затвердила норми виплат українським біженцям. Країна виплачуватиме евакуйованим з України до 570 гривень на день. Окремо уряд Японії візьме на себе медичні витрати і уроки японської мови, а також надасть допомогу в пошуку роботи.

Дивися повний текст
До 570 гривень на день: Японія затвердила виплати українським біженцям
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 97683
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 143 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 22:48

Когда запустят эвакуационный самолёт?
kemeron1990
Аватар користувача
 
Повідомлень: 33
З нами з: 30.05.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2022 07:03

  kemeron1990 написав:Когда запустят эвакуационный самолёт?

Обстановка вполне позволяет своим ходом добраться.
_hunter
 
Повідомлень: 6546
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 451 раз.
 
Профіль
1
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 31 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Почалися перші виплати 6500 грн єПідтримки
R2 » Сер 23 бер, 2022 11:57
7 1398
Переглянути останнє повідомлення
Чет 24 бер, 2022 19:00
GALeon
Уряд виділив 10 млрд гривень на щомісячні виплати...
R2 » Сер 23 бер, 2022 17:46
2 708
Переглянути останнє повідомлення
Чет 24 бер, 2022 05:22
maksimus19692604
ФГВФО розпочав виплати гарантованого відшкодування...
R2 » П'ят 18 бер, 2022 18:34
1 380
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 18 бер, 2022 18:34
v4d1m

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.