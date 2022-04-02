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Банки борги не пробачають: що робити українцям з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 13 кві, 2022 09:44
Пропонуємо до обговорення:
На час війни банки розблокували всі кредитні картки, а українці отримали змогу без перешкод користуватися позиковими коштами, зокрема й кредитними лімітами.
Дивися повний текст Банки борги не пробачають: що робити українцям з іпотекою та іншими кредитами під час війни
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R2
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Додано: Сер 13 кві, 2022 09:44
Мне обрывают телефон с предложениями кредита
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igor_taranenko
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