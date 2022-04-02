В Україні з квітня програму єПідтримка кардинально змінили. Допомогу в розмірі 6500 грн тепер зможуть отримувати роботодавці, які погодяться працевлаштувати переселенців.
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єПідтримка: чи продовжать виплачувати допомогу в квітні
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Додано: Чет 14 кві, 2022 21:37
єПідтримка: чи продовжать виплачувати допомогу в квітні
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єПідтримка: чи продовжать виплачувати допомогу в квітні
Додано: Чет 14 кві, 2022 21:37
А что с выплатой в 1000 грн., вакцинированным, ведь людей под страхом отстранения от работы заставляли прививаться, и кто выполнил условия по вакцинации как раз не успел подать заявку через Дию.
Когда возобновят данные выплаты?
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