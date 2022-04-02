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єПідтримка: чи продовжать
виплачувати допомогу в квітні

єПідтримка: чи продовжать виплачувати допомогу в квітні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 14 кві, 2022 21:37

єПідтримка: чи продовжать виплачувати допомогу в квітні

Пропонуємо до обговорення:
В Україні з квітня програму єПідтримка кардинально змінили. Допомогу в розмірі 6500 грн тепер зможуть отримувати роботодавці, які погодяться працевлаштувати переселенців.

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єПідтримка: чи продовжать виплачувати допомогу в квітні
R2
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Повідомлення Додано: Чет 14 кві, 2022 21:37

А что с выплатой в 1000 грн., вакцинированным, ведь людей под страхом отстранения от работы заставляли прививаться, и кто выполнил условия по вакцинации как раз не успел подать заявку через Дию.
Когда возобновят данные выплаты?
viktor_motovilin
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Повідомлення Додано: Чет 14 кві, 2022 21:49

R2 Можно ли вернуть деньги за авиа билет ,через чаржбек?
osya1964
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 кві, 2022 17:49

Где деньги помощь миллиарды в бюджет !? От других стран простым людям ненадо выплачивать искать работу !(()
graf777a
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Повідомлення Додано: Суб 16 кві, 2022 19:23

А как быть Я подала заявку на 6500 гривен .
На счёт деньги не пришли ,но в программе Дия стоит выплатили ?
nadia_marcenko_1984
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Повідомлення Додано: Суб 16 кві, 2022 19:32

Да. Вакцинуватись мусили а компенсації 0.00 . Навіть коли в останній день прийому заявок.,зареєструвались. А тепер ні роботи , ні 1000. Отаке життя-буття.
gnatali061320
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Повідомлення Додано: Суб 16 кві, 2022 22:35

Дия показывает что деньги успешно выплачены, но их на карте нету многие сегодня это заметили. Я в катигории тех кто оформил во второй декаде марта 6500.Кто знает что это за ****
finuser509
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Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 10:52

На рахунок кошти не надійшли, а в дії написано виплачено!
nikolajpogorelko56
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