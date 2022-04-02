єПідтримка: чи продовжать виплачувати допомогу в квітні

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 18 кві, 2022 15:16
Вы пишите что те кто подал заявку с 23.03.2022 по31.03.2022 получат пидтрымку до конца месяца. Я же подал заявку 16.03.2022 и было сказано что через 10 дней я тоже получу пидтрымку. Но сегодня 18.04.22 это уже больше месяца и так же ничего. Вы хоть ответьте ожидать их или нет.
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anatoliishapoval56
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