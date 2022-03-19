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Компанії Коломойського хочуть вилучити заморожені в США...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 15 кві, 2022 21:31
Пропонуємо до обговорення:
Більше десяти українських компаній, у минулому пов'язаних із бізнесменом Ігорем Коломойським, подали клопотання про підтвердження арбітражного рішення на 35 мільйонів доларів, винесеного проти російської федерації на користь цих компаній.
Дивися повний текст Компанії Коломойського хочуть вилучити заморожені в США російські активи
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Додано: П'ят 15 кві, 2022 21:31
Беня и тут пропетлял..
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