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Вартість будівельних
матеріалів, ремонт

Вартість будівельних матеріалів, ремонт
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 41424344
Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 21:00

  flyman написав:
  vitaliiangel написав:
  flyman написав:я теж сам, тільки в мене під мойкою на кухні, а не під стелею,
10л?

полтина

І як Ви могли зрадити 5-літровим баклажкам на сонці?
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 21:02

  BIGor написав:
  flyman написав:
  vitaliiangel написав:10л?

полтина

І як Ви могли зрадити 5-літровим баклажкам на сонці?

жили бедно, хватит. Теперь хочется роскоши.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 21:16

  BIGor написав:І як Ви могли зрадити 5-літровим баклажкам на сонці?

бойлер зимою, баклажки літом. Д - думайте
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 21:35

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

flyman написав:
  GALeon написав:
flyman написав:[quote="5706726:Andrey2512"]Это капец. Сломался бойлер, решили поменять. Обзвонил кучу мастеров на ОЛХ и кинул объяву на Кабанчик.

В итоге, средняя цена работы 3000 грн))) Один согласился за 2к грн. Другие начали рассказывать про сложности монтажа, необходимости замены подводки на новую))

Як мінімум треба двоє зняти старий і поцепити новий.


Дивлячись, яуий об'єм - на 50л сам знімав і ставив

я теж сам, тільки в мене під мойкою на кухні, а не під стелею,
але спина дорожче[/quote]Дивне насправді рішення - 50л і під мийку.
Мене б напружувало, що потужний електроприлад ПІД потоком води, щось потече, той же злив - і вода вже по ньому бігтиме.
Дифавтомат хоч поставили?
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 23:51

Faceless

Дифавтомат хоч поставили?

А ви як думаєте? Якісна УЗОшка від Hager коштує 1000+ грн. Який ще захист))

Питання по освітленню. Наскільки зараз «мастхєв» для освітлення 12В лінії? Ну і конкретно мокрих зонах (ванна) в принципі майже необхідною. А решта? А де в цьому випадку ховають інвертор? За стелею?
І якщо все ж з огляду на резервне живлення. Невже тягнуть зразу 12В від акумуляторів і відповідно ставлять лампи на 12 вольт ?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2024 07:53

  Hotab написав:Faceless

Дифавтомат хоч поставили?

А ви як думаєте? Якісна УЗОшка від Hager коштує 1000+ грн. Який ще захист))

Питання по освітленню. Наскільки зараз «мастхєв» для освітлення 12В лінії? Ну і конкретно мокрих зонах (ванна) в принципі майже необхідною. А решта? А де в цьому випадку ховають інвертор? За стелею?
І якщо все ж з огляду на резервне живлення. Невже тягнуть зразу 12В від акумуляторів і відповідно ставлять лампи на 12 вольт ?

Інвертор ховається в сам світильник, хіба крім лёд стрічки. Навіщо в ванній тягнути 12 в?! В мене 12 в в басіку, але там лампи находяться безпосередньо в воді. Вони хоч і герметичні, але заживлюються від 12 в.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2024 09:33

  Hotab написав:Faceless

Дифавтомат хоч поставили?

А ви як думаєте? Якісна УЗОшка від Hager коштує 1000+ грн. Який ще захист))

Питання по освітленню. Наскільки зараз «мастхєв» для освітлення 12В лінії? Ну і конкретно мокрих зонах (ванна) в принципі майже необхідною. А решта? А де в цьому випадку ховають інвертор? За стелею?
І якщо все ж з огляду на резервне живлення. Невже тягнуть зразу 12В від акумуляторів і відповідно ставлять лампи на 12 вольт ?

1) можна дешевше УЗО, іншого бренда. Вони також цілком робочі. Крім "Мерседесів" і "Ламборджіні", є чимало пристойних автомобілів)))
2) Для ванни міської квартири - можна і 220 вольт. В сухій зоні, на стелі, подалі від води. Навіть в СРСР, з його жорсткими стандартами, дозволялось.
3) 12 вольт - напруга для вологих приміщень, типу погребів, підвалів і т.п.
4) інвертор за стелею - куйня. Коли він навернеться, як поміняєте його? Стелю будете розбивати?
5) резервне живлення 12 вольт - якщо вельми хочеться, можна при ремонті проштробити стіни і заховати кабель туди. І вивести по 1 світильнику в кожне приміщення. Якщо вельми хочеться і нічого робити, то можна подовбати стіни перфоратором чи алмазним диском болгарки)))) :wink: :oops:

Як про мене, то резервне живлення потрібно в промислових установах, щоб гроші заробляти.


Тут є п.Микола, він в цьому добре розбирається. Напишіть йому в приват, коли справа дійде до ремонту.
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2024 09:47

Re: Вартість будівельних матеріалів, ремонт

Hotab написав:Faceless

Дифавтомат хоч поставили?

А ви як думаєте? Якісна УЗОшка від Hager коштує 1000+ грн. Який ще захист))

Питання по освітленню. Наскільки зараз «мастхєв» для освітлення 12В лінії? Ну і конкретно мокрих зонах (ванна) в принципі майже необхідною. А решта? А де в цьому випадку ховають інвертор? За стелею?
І якщо все ж з огляду на резервне живлення. Невже тягнуть зразу 12В від акумуляторів і відповідно ставлять лампи на 12 вольт ?
Колега недавно закінчив ремонт. Розмістив в окремій шафці під щитком. Мати окрему розводку 12в реально зручно якщо її поставити на окремий безперебійник без подвійного перетворення
Faceless
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