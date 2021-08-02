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Вартість будівельних матеріалів, ремонт
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 04 кві, 2024 13:42
trololo написав: Hotab написав:Striker
Ви все вірно написали.
якщо включити тільки холодильник (100 з лишнім Вт), то КПД вже набагато менше, хоч би 60-65%.
А якщо 50Вт (чого може навіть вистачити на стенд-бай освітлення ввечері), то КПД може впасти до 50%.
Саме про це і мова, навіщо втрачати ці 50%, якщо наприклад при ремонті можна передбачити лампи 12В і пряму лінію на 12В.
Я не кажу що треба всім так роботи, особливо коли ремонт вже є, але Болт ніяк не збагне «навіщо» і «про що мова».
втрати на довгій 12В лінії теж будуть значні. ви ж не поставите батареї у ванній
То відомий спор електротехнічний компаній з кінця 19 СТ в Нью-Йорку яку напругу постійну чи змінну подавати. По По постійній були величезні втрати саме тому електростанції мусили робити якнайближче від споживачів. Також, чим вища напруга тим меньші втрати.Тому в піндосів із-за того, що в них 110(120В )тому мусять вішати трансформатори, майже на кожному стовпі. В чому проблема подати через інвертор ті самі 230 в загальну мережу і не городити зайві лінії?
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Bolt
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Додано: Чет 04 кві, 2024 14:36
Bolt написав: trololo написав: Hotab написав:Striker
Ви все вірно написали.
[quote]
якщо включити тільки холодильник (100 з лишнім Вт), то КПД вже набагато менше, хоч би 60-65%.
А якщо 50Вт (чого може навіть вистачити на стенд-бай освітлення ввечері), то КПД може впасти до 50%.
Саме про це і мова, навіщо втрачати ці 50%, якщо наприклад при ремонті можна передбачити лампи 12В і пряму лінію на 12В.
Я не кажу що треба всім так роботи, особливо коли ремонт вже є, але Болт ніяк не збагне «навіщо» і «про що мова».
втрати на довгій 12В лінії теж будуть значні. ви ж не поставите батареї у ванній
То відомий спор електротехнічний компаній з кінця 19 СТ в Нью-Йорку яку напругу постійну чи змінну подавати. По По постійній були величезні втрати саме тому електростанції мусили робити якнайближче від споживачів. Також, чим вища напруга тим меньші втрати.Тому в піндосів із-за того, що в них 110(120В )тому мусять вішати трансформатори, майже на кожному стовпі. В чому проблема подати через інвертор ті самі 230 в загальну мережу і не городити зайві лінії?[/quote]Втрати енергії на подвійному перетворенні, що критично для резервного живлення. Якщо потужність невелика, то втрати у проводці не будуть аж такі великі, і загалом система виходить дешевше і простіше
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Додано: П'ят 05 кві, 2024 08:04
Frant
При використанні електропроводки однакової площі перерізу - через системи 12 Вольт можна подати аж 5% (!!!) потужності, яку можна подати через електромережі 220 Вольт.
Це правда. Якщо говорити про марнотратство кабеля. Тобто дійсно витрачені на аварійне освітлення додаткових 25-50 метрів кабеля перерізом 1.5 мм квадратних могли б живити споживачів до 3 кВт (у кожній кімнаті) , а будуть при 12В - лише 120-200 Вт. Проте коли ми ведемо мову про аварійні
системи освітлення , то в них найдорожчим елементом є не кабель, а батареї.
(витрата на кабель до 1 тис грн, а вартість батарей - десятки тисяч) . І саме економічне використання енергії батарей могло б бути тим плюсом, про який йде мова при облаштуванні мережі 12В.
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Додано: П'ят 05 кві, 2024 08:41
Frant написав: Bolt написав: Frant написав:
При використанні електропроводки однакової площі перерізу - через системи 12 Вольт можна подати аж 5% (!!!) потужності, яку можна подати через електромережі 220 Вольт.
Тобто повноцінні освітлювальні та інші системи 12 Вольт - це класичне марнотратство.
Проте українська їліта вже 33 роки успішно займається марнотратством. А до того тут московія 300 років займалась марнотратством.
Наслідки такого підходу на загальнодержавному рівні - відчувають всі, хто живе на цій території.
Все такі, басейни в підвалі, і без фарбованих дерев'яних чи гіпсових статуй єгипетських богів і фараонів - якась куйня, правда, панове?
Басейн у підвалі маст хев-можна тренуватися перепливатм Тису чи Дністер.
У знайомих є басейни в підвалах.
Збудовані на початку 20000-х.
15-20 років стоять без води)))
Вельми дорога і непотрібна забаганка
Декілька років тому прогулювався районом новобудов метрах в семиста від мого будиночка. Так там побачив залитий бетонний басік 4х12 м в межах фундамента будинку. На наступний рік над ним вже була збудована галерея з овноблку, яка була частиною будинку. В мене 3х6, я в нього стільки бабла ввалив(уявляю скільки в них то коштувало) і то чашу сам заливав і обладнання встановлював, а то ще, мабуть, в півтора рази дорожче би було.
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Додано: П'ят 05 кві, 2024 09:25
Hotab написав:Frant
При використанні електропроводки однакової площі перерізу - через системи 12 Вольт можна подати аж 5% (!!!) потужності, яку можна подати через електромережі 220 Вольт.
Це правда. Якщо говорити про марнотратство кабеля. Тобто дійсно витрачені на аварійне освітлення додаткових 25-50 метрів кабеля перерізом 1.5 мм квадратних могли б живити споживачів до 3 кВт (у кожній кімнаті) , а будуть при 12В - лише 120-200 Вт. Проте коли ми ведемо мову про аварійні
системи освітлення , то в них найдорожчим елементом є не кабель, а батареї.
(витрата на кабель до 1 тис грн, а вартість батарей - десятки тисяч) . І саме економічне використання енергії батарей могло б бути тим плюсом, про який йде мова при облаштуванні мережі 12В.
Не сприймайте Франта всерйоз, марно очікувати відповідь по темі.
Який сенс оцінювати %% потужності. В першу чергу це на лед освітлення, потужність мізерна. Може ще на які малопотужні речі. Роутер з ону наприклад. Ви економите на перетворювачах на кожному такому приладі освітлення взагалі, а для резервного живлення - на батареях і інверторі, в сенсі обходитеся простим дбж без подвійного перетворення і з куди вищим кпд. Це дозволяє забезпечити резервне освітлення на вельми довгий час і відносно недорого. Перевитрати на кабель на цьому фоні мізерні. Ніби ніде не йшла мова про переведення всього освітлення на низьковольтне. І тим більше про більш потужні споживачі.
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Додано: П'ят 05 кві, 2024 10:02
Frant
Взагалі, басейн щоденно потрібен , предмет першої необхідності?
У корупціонера басейн має бути! Після вдалого дерибана держ.коштів ввечері треба розслабитись під 50 грам віскі і «конци в воду».
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Додано: П'ят 05 кві, 2024 10:59
Повірка лічильників води (якщо сам привозишь в лабораторію)
2023 рік - 80 гон
2024 рік - 200 грн
На моїх об'ємах це вже якісь гроші.
Інфляції зовсім немає.
Все скільки коштувало стільки і коштує.
Дорожчає все крім оренди(с)
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Додано: П'ят 05 кві, 2024 11:03
UA , знайдіть працівника компанії, яка має право на повірку, який буде без знімання давати вам акти повірок.
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Додано: П'ят 05 кві, 2024 11:15
Hotab написав:UA
, знайдіть працівника компанії, яка має право на повірку, який буде без знімання давати вам акти повірок.
Ви теж вважаєте шо прокладки на лічильнику прослужать 8-12 років?
Одна справа коли вдома почало крапати, зовсім інше в орендній квартирі.
Пломби акти, доступ в квартиру коли квартирант на роботі....
Лічильники використовую лише італійські, українські "виробники" перейшли на продаж китайского гімна під своїм брендом.
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Додано: П'ят 05 кві, 2024 11:38
Hotab написав:UA , знайдіть працівника компанії, яка має право на повірку, який буде без знімання давати вам акти повірок.
В столиці така процедура коштує 400 грн за один, якщо сам вносиш в базу. І 500грн, коли самі внесли в базу тепло, або водоканалу.
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