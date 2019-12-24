RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Sense Bank

Sense Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1486148714881489

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 106
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
13
2- Погане. Некомпетентне.
8%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
18
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
42
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
24
Всього голосів : 106
Повідомлення Додано: П'ят 19 вер, 2025 15:50

  Arien написав:
  Arien написав:А теперь подскажите, пожалуйста, почему могут не начислиться 2% по карте АТБ?

Сумма чека - 362 грн. Карта АТБ. МСС у мага правильные, продуктовые.
Что не так?


Уважаемые рыцари и чародеи, что с этим делать? до сих ожидает списания, кстати, оплата.

Те, що операція очікує списання, ніяк не має впливати на нарахування бонусів🤷‍♂️ Тому треба дивитись що і як там. Зараз напишу вам у особисті

*Андрій
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 13172
З нами з: 18.02.13
Подякував: 185 раз.
Подякували: 1424 раз.
 
Профіль
 
2
2
2
  #<1 ... 1486148714881489
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: IDAN, MostWanted і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
О.Bank 1 ... 125, 126, 127
Фантом » Вів 24 гру, 2019 15:30
1260 313509
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 сер, 2025 23:45
посетитель
Universal Bank 1, 2
zoawlhxc » Вів 15 лют, 2022 11:52
16 26887
Переглянути останнє повідомлення
Чет 01 тра, 2025 14:27
yverstiuk

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Юнекс Банк (1594)
19.09.2025 16:07
Ринок ОВДП (9733)
19.09.2025 15:43
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.