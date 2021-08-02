Вартість будівельних матеріалів, ремонт

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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 44454647 Додано: П'ят 05 кві, 2024 11:41 UA написав: Hotab написав: UA , знайдіть працівника компанії, яка має право на повірку, який буде без знімання давати вам акти повірок. , знайдіть працівника компанії, яка має право на повірку, який буде без знімання давати вам акти повірок.

Ви теж вважаєте шо прокладки на лічильнику прослужать 8-12 років?

Одна справа коли вдома почало крапати, зовсім інше в орендній квартирі.

Пломби акти, доступ в квартиру коли квартирант на роботі....

Лічильники використовую лише італійські, українські "виробники" перейшли на продаж китайского гімна під своїм брендом. Ви теж вважаєте шо прокладки на лічильнику прослужать 8-12 років?Одна справа коли вдома почало крапати, зовсім інше в орендній квартирі.Пломби акти, доступ в квартиру коли квартирант на роботі....Лічильники використовую лише італійські, українські "виробники" перейшли на продаж китайского гімна під своїм брендом.

Чесно кажучи думаю що якісна простоїть, але можливо ваша практика каже про інше. Чесно кажучи думаю що якісна простоїть, але можливо ваша практика каже про інше. Hotab Повідомлень: 11636 З нами з: 15.02.09 Подякував: 635 раз. Подякували: 2203 раз. Профіль 1 2 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 05 кві, 2024 11:43 Hotab написав: UA написав: Hotab написав: UA , знайдіть працівника компанії, яка має право на повірку, який буде без знімання давати вам акти повірок. , знайдіть працівника компанії, яка має право на повірку, який буде без знімання давати вам акти повірок.

Ви теж вважаєте шо прокладки на лічильнику прослужать 8-12 років?

Одна справа коли вдома почало крапати, зовсім інше в орендній квартирі.

Пломби акти, доступ в квартиру коли квартирант на роботі....

Лічильники використовую лише італійські, українські "виробники" перейшли на продаж китайского гімна під своїм брендом. Ви теж вважаєте шо прокладки на лічильнику прослужать 8-12 років?Одна справа коли вдома почало крапати, зовсім інше в орендній квартирі.Пломби акти, доступ в квартиру коли квартирант на роботі....Лічильники використовую лише італійські, українські "виробники" перейшли на продаж китайского гімна під своїм брендом.

Чесно кажучи думаю що якісна простоїть, але можливо ваша практика каже про інше. Чесно кажучи думаю що якісна простоїть, але можливо ваша практика каже про інше.

Поронітові прокладки, навіть на гарячій воді - простоять 10 років, запросто.

Навпаки, не варто їх міняти кожних 4 роки.



gonchik74 написав: Але оті всі казочки про «почав сверлити, відпало півстіни, держит одной стенкой» і тому подібні - сон рябої кобили. Але оті всі казочки про «почав сверлити, відпало півстіни, держит одной стенкой» і тому подібні - сон рябої кобили.

Сантехніки-будівельники-самокатчики-брадобреї))))

Віталь, ти в цирюльню ще не працевлаштувався?

Чи помічником столяра? Поронітові прокладки, навіть на гарячій воді - простоять 10 років, запросто.Навпаки, не варто їх міняти кожних 4 роки.Сантехніки-будівельники-самокатчики-брадобреї))))Віталь, ти в цирюльню ще не працевлаштувався?Чи помічником столяра? Frant

Повідомлень: 23805 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1660 раз. Подякували: 2535 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 05 кві, 2024 12:22 Hotab написав: UA написав: Hotab написав: UA , знайдіть працівника компанії, яка має право на повірку, який буде без знімання давати вам акти повірок. , знайдіть працівника компанії, яка має право на повірку, який буде без знімання давати вам акти повірок.

Ви теж вважаєте шо прокладки на лічильнику прослужать 8-12 років?

Одна справа коли вдома почало крапати, зовсім інше в орендній квартирі.

Пломби акти, доступ в квартиру коли квартирант на роботі....

Лічильники використовую лише італійські, українські "виробники" перейшли на продаж китайского гімна під своїм брендом. Ви теж вважаєте шо прокладки на лічильнику прослужать 8-12 років?Одна справа коли вдома почало крапати, зовсім інше в орендній квартирі.Пломби акти, доступ в квартиру коли квартирант на роботі....Лічильники використовую лише італійські, українські "виробники" перейшли на продаж китайского гімна під своїм брендом.

Чесно кажучи думаю що якісна простоїть, але можливо ваша практика каже про інше. Чесно кажучи думаю що якісна простоїть, але можливо ваша практика каже про інше.

В мене вибірка досить велика.

Пароніт не витримує 8 років приблизно в 10% випадків В мене вибірка досить велика.Пароніт не витримує 8 років приблизно в 10% випадків UA Повідомлень: 8059 З нами з: 19.07.08 Подякував: 1813 раз. Подякували: 2217 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 05 кві, 2024 13:04 Frant написав: Віталь, ти в цирюльню ще не працевлаштувався?

Чи помічником столяра? Віталь, ти в цирюльню ще не працевлаштувався?Чи помічником столяра? нет. пока всё норм. нет. пока всё норм. vitaliiangel

Повідомлень: 22785 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2387 раз. Подякували: 3350 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 44454647 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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