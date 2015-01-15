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Перспективи РН в зв'язку з вступом України в ЄС
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 22 чер, 2022 18:07
beee написав: Zebra написав: beee написав:
У кого какие мысли, кандидатов в ЕС повлияет на КРЖГН?
Повлияет подписание договора с агрессором, пусть даже капитуляцию.
Турция кандидат уже несколько десятилетий.
Не в обиду Турции, но членом ЕС она не станет никогда. По объективным причинам
Если ЕС окончательно не арабизируется.
"Наташа бросила курсы английского языка, потому что решила выйти замуж за парижанина. Теперь учит арабский" (с)
Через несколько десятилетий Турция в составе арабского Евросоюза будет вполне органично смотреться.
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Додано: Чет 23 чер, 2022 13:53
Приняли резолюцию по кандидату в членство.
Кто хотел купить, рекомендую не тянуть резину. Дно сейчас.
Я понимаю военные риски, но вы же инвестировали до этого в котлованы.
я, например, никогда так не рисковал, а переплачивал вам 50 куе за готовое, потому что на турникет в метро деньги положить - рисков меньше
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beee
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Додано: Чет 23 чер, 2022 20:05
То что Евровидение перенесли из Украины больше говорит о перспективах КРЖН чем статус кандидата. Но для Зап.Украины кандидатство в плюс точно
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fox767676
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Додано: Чет 23 чер, 2022 20:21
beee написав:
Приняли резолюцию по кандидату в членство.
Кто хотел купить, рекомендую не тянуть резину. Дно сейчас.
Я понимаю военные риски, но вы же инвестировали до этого в котлованы.
я, например, никогда так не рисковал, а переплачивал вам 50 куе за готовое, потому что на турникет в метро деньги положить - рисков меньше
Албания и Северная Македония уже давно кандидаты и толку?
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Zebra
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Додано: Чет 23 чер, 2022 20:24
Zebra написав: beee написав:
Приняли резолюцию по кандидату в членство.
Кто хотел купить, рекомендую не тянуть резину. Дно сейчас.
Я понимаю военные риски, но вы же инвестировали до этого в котлованы.
я, например, никогда так не рисковал, а переплачивал вам 50 куе за готовое, потому что на турникет в метро деньги положить - рисков меньше
Албания и Северная Македония уже давно кандидаты и толку?
Всі члени в минулому були кандидатами. А буде толк чи ні залежить в першу чергу від українців, перестануть давати/брати хабарі буде толк. Не перестануть нічого не зміниться.
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Додано: Чет 23 чер, 2022 20:35
Ukrainian написав: Zebra написав: beee написав:
Приняли резолюцию по кандидату в членство.
Кто хотел купить, рекомендую не тянуть резину. Дно сейчас.
Я понимаю военные риски, но вы же инвестировали до этого в котлованы.
я, например, никогда так не рисковал, а переплачивал вам 50 куе за готовое, потому что на турникет в метро деньги положить - рисков меньше
Албания и Северная Македония уже давно кандидаты и толку?
Всі члени в минулому були кандидатами. А буде толк чи ні залежить в першу чергу від українців, перестануть давати/брати хабарі буде толк. Не перестануть нічого не зміниться.
Справа в тому, що Путін заявив, що 80% території України це кандидати на приєднання до рашистської імперії. Тобто наразі є дві форми кандидатства в ЕС, та РІ.
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Zebra
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Додано: Чет 23 чер, 2022 23:42
Мені подобається рішуча налаштованість очільників ЄС - Бореля, Макрона. Мабуть вони побачили в Україні потужну силову компоненту що дозволить ЄС мати власний силовий блок і бути менш залежним від США. Джонсон пробує конкурувати і мабуть буде лобіювати наше членство в НАТО. Але основний євроінтегратор зараз це ЗСУ та ВПК країн НАТО
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fox767676
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Додано: П'ят 24 чер, 2022 23:16
fox767676 написав:
Мені подобається рішуча налаштованість очільників ЄС - Бореля, Макрона. Мабуть вони побачили в Україні потужну силову компоненту що дозволить ЄС мати власний силовий блок і бути менш залежним від США. Джонсон пробує конкурувати і мабуть буде лобіювати наше членство в НАТО. Але основний євроінтегратор зараз це ЗСУ та ВПК країн НАТО
Скорее им своевременно вправили мозги.
Дескать не дать кандидатство Украине - это мощнейший удар по морали ВСУ.
Ведь никто не заставляет ЕС делать следующий шаг в какой-либо обозримой перспективе.
Морковку просто придвинули поближе к фейсу ослика, чтобы бежал резвее.
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antey1969
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Додано: П'ят 24 чер, 2022 23:48
antey1969 написав: fox767676 написав:
Мені подобається рішуча налаштованість очільників ЄС - Бореля, Макрона. Мабуть вони побачили в Україні потужну силову компоненту що дозволить ЄС мати власний силовий блок і бути менш залежним від США. Джонсон пробує конкурувати і мабуть буде лобіювати наше членство в НАТО. Але основний євроінтегратор зараз це ЗСУ та ВПК країн НАТО
Скорее им своевременно вправили мозги.
Дескать не дать кандидатство Украине - это мощнейший удар по морали ВСУ.
Ведь никто не заставляет ЕС делать следующий шаг в какой-либо обозримой перспективе.
Морковку просто придвинули поближе к фейсу ослика, чтобы бежал резвее.
Всі члени в минулому були кандидатами. А буде толк чи ні залежить в першу чергу від українців, перестануть давати/брати хабарі буде толк. Не перестануть нічого не зміниться.
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Додано: Суб 25 чер, 2022 00:03
Ukrainian написав: antey1969 написав: fox767676 написав:
Мені подобається рішуча налаштованість очільників ЄС - Бореля, Макрона. Мабуть вони побачили в Україні потужну силову компоненту що дозволить ЄС мати власний силовий блок і бути менш залежним від США. Джонсон пробує конкурувати і мабуть буде лобіювати наше членство в НАТО. Але основний євроінтегратор зараз це ЗСУ та ВПК країн НАТО
Скорее им своевременно вправили мозги.
Дескать не дать кандидатство Украине - это мощнейший удар по морали ВСУ.
Ведь никто не заставляет ЕС делать следующий шаг в какой-либо обозримой перспективе.
Морковку просто придвинули поближе к фейсу ослика, чтобы бежал резвее.
Всі члени в минулому були кандидатами. А буде толк чи ні залежить в першу чергу від українців, перестануть давати/брати хабарі буде толк. Не перестануть нічого не зміниться.
Сейчас вроде бы как раз самое время побороть коррупцию.
Но Гарант не смог отсношать даже оборзевшую вкрай таможню, пришлось принимать спецзакон о беспошлинной растаможке авто.
ЕС знает, что делает. Ничерта от простых украиинцев в данном случае не зависит.
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antey1969
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