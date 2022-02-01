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У «Дії» відповіли на питання
щодо послуги для ВПО

У «Дії» відповіли на питання щодо послуги для ВПО
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Нед 24 кві, 2022 19:59

У «Дії» відповіли на питання щодо послуги для ВПО

Пропонуємо до обговорення:
У «Дії» відповіли на поширені питання щодо комплексної послуги для внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

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У «Дії» відповіли на питання щодо послуги для ВПО
R2
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Повідомлення Додано: Нед 24 кві, 2022 19:59

Почему при авторизации в ДИЯ я пользуюсь только данными банка а получить статус ВПО с меня требуют данные в электронном виде ID- карту , ведь в Украине большинство людей пользуются обычными паспортами. Я ,как и многие мои знакомые ,считаем что ДИЯ в этом плане недоработана. Теперь этим людям придется проделать немалый путь чтобы получить 2000 гр. Так как соцбезы тоже оказались в переселении.
priadkav61
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Модератори: Ірина_, Модератор

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