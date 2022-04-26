Подвійна конвертація UAH-USD-UAH при оплаті UAH-UAH закордон

Довго намагався зрозуміти цей феномен. Чому закордонні продавці пропонують мені оплати у UAH і навіть часто пишуть "Final Amount Guaranteed" (тобто обіцяють що не буде овердрафту при зміні курсу), а по факту іде оплата UAH-USD-UAH, при котрій звичайно можлива зміна курсу. Пошук по форумах видає, що до 2014го року оплата закордоном у UAH працювала адекватно (наприклад Adsense). Коли почалася подвійна конвертація, обуреним людям навіть повертали переплачені кошти. Зараз, банки відповідають мені, що оскільки продавець закордоном, то начебто у нього нема "технічної можливості" запитувати гривню напряму.
Не зрозуміло чому наші банки не намагаються цю технічну можливість надати. Ніяких перемовин у закордонних законотворців якщо це заборонено ними, чи наших, якщо це заборонено нашими. Просто ставлять нас перед фактом що так і має бути.
Не зрозуміло чому закордонні продавці пишуть "Final Amount Guaranteed", якщо у них нема технічної можливості отримати UAH без конвертацій.
dimazah30 написав:Довго намагався зрозуміти цей феномен. Чому закордонні продавці пропонують мені оплати у UAH і навіть часто пишуть "Final Amount Guaranteed" (тобто обіцяють що не буде овердрафту при зміні курсу), а по факту іде оплата UAH-USD-UAH, при котрій звичайно можлива зміна курсу. Пошук по форумах видає, що до 2014го року оплата закордоном у UAH працювала адекватно (наприклад Adsense). Коли почалася подвійна конвертація, обуреним людям навіть повертали переплачені кошти. Зараз, банки відповідають мені, що оскільки продавець закордоном, то начебто у нього нема "технічної можливості" запитувати гривню напряму.
Не зрозуміло чому наші банки не намагаються цю технічну можливість надати. Ніяких перемовин у закордонних законотворців якщо це заборонено ними, чи наших, якщо це заборонено нашими. Просто ставлять нас перед фактом що так і має бути.
Не зрозуміло чому закордонні продавці пишуть "Final Amount Guaranteed", якщо у них нема технічної можливості отримати UAH без конвертацій.
Скажіть, хто саме ініціює запит USD замість UAH?
>>> Чому закордонні продавці пропонують мені оплати у UAH і навіть часто пишуть "Final Amount Guaranteed" возможно потому, что им часть комиса возвращают? А кто такое пишет, кстати? -- а то сколько не платил -- всегда писалось "сумма ориентировочная"...
>>> Коли почалася подвійна конвертація, обуреним людям навіть повертали переплачені кошти. Угумц. Тогда же и появилось правило "за кордоном _всегда_ платить в местной валюте".
>>> Не зрозуміло чому наші банки не намагаються цю технічну можливість надати. Потому, что это нафиг никому не нужно: банку, в котором условный Амазон платежи проводит пришлось бы кор-счет в гривне завести. Для оборотов в условную тыщщу баксов в день... -- еще смешно не стало?
>>> Не зрозуміло чому закордонні продавці пишуть "Final Amount Guaranteed" Это у продавца нужно выяснять.
_hunter Ви підтверджуєте, що раніше оплата гривнями працювала напряму. Потім пишете що банкам невигідно заводити якийсь кор рахунок. Цей кор рахунок у них раніше був, чи вони якось без нього гривню напряму брали? В цьому то і моє питання.
З приводу вияснити у продавців. Вони шизофренії наших банків не розуміють. Гривню вони пропонують саме окремо, як одну з 10-20 валют, тобто не заявляється підтримка усієї сотень світових валют через конвертацію Visa/Mastercard. Продавці ставлять курс на декілька відсотків вище ніж офіційний НБУ. Наприклад річ, яка коштує $100, коштує 2960 грн у них (2925 по курсу НБУ), таким чином вони знімають фіксовану суму у гривні, щоб потім "купити" у НБУ 100 доларів за 2925 грн. І бережуть себе від переплати у разі, якщо курс підніметься. Це така в теорії була задумка, і так воно наче працює для інших валют, що продавець пропонує.
Усі зарубіжні ресурси про цю оплату у своїй валюті пишуть, що ви просто переплачуєте, бо продавець встановлює ціну більшу, ніж якщо ви оплатите доларами по курсу банку. У випадку з Україною, доларами по курсу банку 3000 грн, а напряму в теорії має бути 2960 грн. Ось наші банки через це видно і ініціюють конвертацію у долар, але пишуть що вони не винні.
Купувати долар по 30 у банку і потім по "29.25" продавати через Visa, щоб заплатити 2960 грн за річ (2960/29.25*30=3035.89 грн) немає ніякого сенсу. Я як переплачую, так іще не отримую захисту від овердрафту.
dimazah30 написав:_hunter Ви підтверджуєте, що раніше оплата гривнями працювала напряму. Потім пишете що банкам невигідно заводити якийсь кор рахунок. Цей кор рахунок у них раніше був, чи вони якось без нього гривню напряму брали? В цьому то і моє питання.
З приводу вияснити у продавців. Вони шизофренії наших банків не розуміють. \\\
Я уже смутно помню что там в 14-м было: то ли просто ориентировочный курс с биржи брался, то ли просто цену в баксах рядом в скобочках писали. К текущей ситуации это никакого отношения не имеет.
А им и не нужно наши банки понимать: продавец гарантии дает -- пусть механизм гарантий объясняет. Кстати: в выписке по карте _всегда_ валюта операции указывается -- если указаны гривны -- так же указывается сколько гривен _продавец_ с карты потребовал (это так же к вопросу о гарантиях).
Но, всетаки, хотелось бы больше информации о продавце -- повторюсь: я ни разу таких гарантий не встречал...
_hunter У статті що ви навели іде конвертація одної валюти у другу через третю міжнародну валюту типу EUR чи USD. Це я розумію і не маю претензій. Конвертація гривні у гривню через USD - це дурдом.
Продавець для прикладу Simplex. Купував крипту. Зараз не дуже актуально бо НБУ заборонив квазі кеш. Так ось оплата гривнями в мене ще навіть спрацювала після заборони, але зараз і її заблокували, бо іде насправді купівля доларів. Я не знаю чи є у продавця кор рахунок у гривнях, можливо є, бо він виокремлює гривню як одну з доступних валют, і цей список менше всіх валют світу. Очевидно, що продавець отримує гривню по курсу Visa з куплених Візою у нашого банку доларів, інакше не було би подвійної конвертації, а була би одинарна у USD, чи я помиляюся?
OTP пише https://ru.otpbank.com.ua/privateclient ... ter-cards/ "Если валюта счета и валюта операции - гривна, но торговец обслуживается через банк-нерезидент..., то финансовое списание приходит в евро или долларах США, и при этом применяется коммерческий курс банка." Так само каже підтримка Райфайзен. Ні слова про наявність кор рахунку у банку у них нема. Банк-нерезидент - значить будемо конвертувати в долари.
https://x0.at/Z8OD.jpg Зняло 8146 грн, хоча в СМС з кодом підтвердження написано 8000 грн. І курси при цьому не змінювались, тобто 8146 заблокувало одразу. Банки вважають це нормальним, хоча могли би відображати правильну суму блокування (саме блокування, те що вони не можуть наперед знати курс підтвердження транзакції я розумію і не вимагаю) одразу в СМС.
dimazah30 написав:/// OTP пише https://ru.otpbank.com.ua/privateclient ... ter-cards/ "Если валюта счета и валюта операции - гривна, но торговец обслуживается через банк-нерезидент..., то финансовое списание приходит в евро или долларах США, и при этом применяется коммерческий курс банка." Так само каже підтримка Райфайзен. Ні слова про наявність кор рахунку у банку у них нема. Банк-нерезидент - значить будемо конвертувати в долари.
https://x0.at/Z8OD.jpg Зняло 8146 грн, хоча в СМС з кодом підтвердження написано 8000 грн. І курси при цьому не змінювались, тобто 8146 заблокувало одразу. Банки вважають це нормальним, хоча могли би відображати правильну суму блокування (саме блокування, те що вони не можуть наперед знати курс підтвердження транзакції я розумію і не вимагаю) одразу в СМС.
Я не понимаю о чем (и зачем) вы продолжаете спорить...
OTP пише абсолютно правильно (просто он считает, что все и так знают, что в _иностранных_ банках гривневых счетов не бывает): если продавцу на счет приходит валюта -- будет конвертация.
Это что за "филькина грамота"? -- я же говорил в выписке (которая банковский документ, если что) смотреть, а не во всяких "историях операций" (которые народное творчество, если что)...
Востаннє редагувалось _hunter в Вів 26 кві, 2022 12:50, всього редагувалось 1 раз.
_hunter филькина грамота - це скріншот з Райфайзен онлайн. Про суму 8146 грн замість 8000. Таке наче пояснення. Зарубіжний магазин запитує 8000 грн у нас. Йому чомусь кажуть що гривні не підтримують і він вимушений запитати у Visa cуму у USD по курсу 29.254900 , тобто 273.4584 . Наш банк купує ці долари по курсу 29.79, тобто 273.4584*29.79=8146.32 і дає Візі, а віза конвертує у 8000 грн і дає продавцю.
Ви кажете що у продавця нема якогось кор рахунку, а як же він отримує ті 8000 грн від Візи? Поясніть цей феномен.
Востаннє редагувалось dimazah30 в Вів 26 кві, 2022 12:55, всього редагувалось 1 раз.
dimazah30 написав:_hunter Про суму 8146 грн замість 8000. Таке наче пояснення. Зарубіжний магазин запитує 8000 грн у нас. Йому чомусь кажуть що гривні не підтримують і він вимушений запитати у Visa cуму у USD по курсу 29.254900 , тобто 273.4584 . Наш банк купує ці долари по курсу 29.79, тобто 273.4584*29.79=8146.32 і дає Візі, а віза конвертує у 8000 грн і дає продавцю.
Ви кажете що у продавця нема якогось кор рахунку, а як же він отримує ті гривні від Візи без рахунку?
Я там сообщение подправил.
Никак он ті гривні від Візи не отримує: они ему нафиг не нужны -- в (еще раз) _иностранном-то банке_. Поэтому, еще раз: если списание с гривневой карты происходит в том месте/стране, в которой гривны нет (любая страна, кроме Украины) -- вариант "платить гривнами" лучше не выбирать...
_hunter филькина грамота - це скріншот з Райфайзен онлайн. Я описав вам як мені підтримка монобанку сказала, що продавець отримує гривні по курсу Віза. Поясніть, будь-ласка, якщо продавець не отримує гривні звідки тоді подвійна конвертація?
Ось pdf виписка. Не знаю чим допоможе. Дані ті самі. https://x0.at/kfj3.png В точності пояснюються, якщо продавець отримав 8000 грн. Не бачу ніякого пояснення крім того, що продавець все таки отримує гривні. Може він їх там одразу у себе конвертує, але яка різниця нашим банкам? Запит у грн, вони відповідають візі що мій рахунок не у грн і пропонують долар.
Наведіть мені альтернативне походження суми 8146 грн при запиті на 8000 будь-ласка, якщо ви такі експерти.