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Подвійна конвертація UAH-USD-UAH
при оплаті UAH-UAH закордон

Подвійна конвертація UAH-USD-UAH при оплаті UAH-UAH закордон
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 26 кві, 2022 13:16

  dimazah30 написав:Я описав вам як мені підтримка монобанку сказала, що продавець отримує гривні по курсу Віза.
Поясніть, будь-ласка, якщо продавець не отримує гривні звідки тоді подвійна конвертація?

Т.е. списание в Авале, а поддержка из Моно за нее рассказывает? :shock:

Куда он гривні отримує -- если у него _только_ валютные счета есть? :roll:

Оттуда, что МПС нужно где-то взять валюту, которую она зачислит на валютный счет продавца, который выставил счет в гривнах...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 кві, 2022 13:28

  dimazah30 написав:Ось pdf виписка. Не знаю чим допоможе. Дані ті самі.
https://x0.at/kfj3.png
В точності пояснюються, якщо продавець отримав 8000 грн.
Не бачу ніякого пояснення крім того, що продавець все таки отримує гривні. Може він їх там одразу у себе конвертує, але яка різниця нашим банкам? Запит у грн, вони відповідають візі що мій рахунок не у грн і пропонують долар.

Наведіть мені альтернативне походження суми 8146 грн при запиті на 8000 будь-ласка, якщо ви такі експерти.

Вот с этой выпиской в поддержке банка и выясняйте как так получилось: с гривневого счета списывали 8к гривен, а списали 8.1к -- пусть альтернативне походження наводять.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 кві, 2022 15:52

Re: Подвійна конвертація UAH-USD-UAH при оплаті UAH-UAH зако

  _hunter написав:Т.е. списание в Авале, а поддержка из Моно за нее рассказывает?


Пояснення моно по іншій аналогічній транзакції. Вона одразу біла відмінена, оскільки в налаштуваннях відімкнена подвійна конвертація. Я просто надав вам чесно джерело інформації

  _hunter написав:Оттуда, что МПС нужно где-то взять валюту, которую она зачислит на валютный счет продавца, который выставил счет в гривнах...

Яку валюту, скажіть будь-ласка?
Бо якщо подивитись на ваше посилання https://www.prostobank.ua/plastikovye_k ... _voznikaet, то там у продавця рахунок у фунтах стерлінгів, відповідно іде подвійна конвертація UAH-USD-GBP ( «гривна-доллар-фунт» (если у клиента гривневая карта Visa). ). Продавець отримує GBP - це наче логічно.
У моєму випадку іде конвертація UAH-USD-UAH, але ви кажете що продавець не UAH отримує, а якусь валюту. Дуже хочу знати яку.
dimazah30
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Повідомлення Додано: Вів 26 кві, 2022 16:12

  dimazah30 написав:\\\
У моєму випадку іде конвертація UAH-USD-UAH, але ви кажете що продавець не UAH отримує, а якусь валюту. Дуже хочу знати яку.

Нет: конвертация идет UAH-UAH-USD-xxx (просто МПС берет больше).
Именно это и кажу: ну нет у продавца гривневого счета -- чисто физически гривну он получить не может -- сколько это можно объяснять?
Какую валюту продавец получает -- лучше всего узнавать у продавца. Скорее всего евро.
Ихний центробанк, кстати, гривну напрямую не меняет (вот сюрприз!):
https://www.bankofcyprus.com.cy/en-gb/currency/
-- сильно сомневаюсь, что для корреспондента ситуация иная. Но, при сильном желании можете, опять же, повыяснять у продавца...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 кві, 2022 17:49

_hunter
Виясняти у продавців нема сенсу. Я питав у декількох продавців крипти. Вони всі кажуть що конвертацію ініціює еквайр. Наші банки теж підтверджують в роз'ясненнях, що зарубіжність банку автоматично призводить до конвертації. Ніяких дописок, що якщо у еквайру буде рахунок в гривнях, то не буде конвертації.

Тоді ще декілька питань.



Ви кажете що існує деяка валюта ххх. Ігноруємо, що в СМС підтвердженні було написано "8000 UAH". Вкажіть будь-ласка свої розрахунки по конвертації цієї ххх, щоб отримати 8146 з 8000. Мої відрізняються лише на декілька копійок (можливо через помилки округлення).

Не всі продавці крипти пропонують гривню (Mercuryo, Simplex пропонують, а Banxa - ні), чого б вони не пропонували всі валюти світу якщо їм МПС все одно дасть валюту по курсу?

Навіщо зарубіжні продавці взагалі пропонують оплату у національній валюті і "гарантують" https://x0.at/Gid7.png відсутність курсових коливань?

Мені все-таки здається, що з іншими національними валютами такого дурдому нема і саме тому продавець гарантує що зніме з клієнтів без конвертації
dimazah30
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Повідомлення Додано: Вів 26 кві, 2022 18:07

  dimazah30 написав:_hunter
Виясняти у продавців нема сенсу. Я питав у декількох продавців крипти. Вони всі кажуть що конвертацію ініціює еквайр. Наші банки теж підтверджують в роз'ясненнях, що зарубіжність банку автоматично призводить до конвертації. Ніяких дописок, що якщо у еквайру буде рахунок в гривнях, то не буде конвертації.

Тоді ще декілька питань.



Ви кажете що існує деяка валюта ххх. Ігноруємо, що в СМС підтвердженні було написано "8000 UAH". Вкажіть будь-ласка свої розрахунки по конвертації цієї ххх, щоб отримати 8146 з 8000. Мої відрізняються лише на декілька копійок (можливо через помилки округлення).

Не всі продавці крипти пропонують гривню (Mercuryo, Simplex пропонують, а Banxa - ні), чого б вони не пропонували всі валюти світу якщо їм МПС все одно дасть валюту по курсу?

Навіщо зарубіжні продавці взагалі пропонують оплату у національній валюті і "гарантують" https://x0.at/Gid7.png відсутність курсових коливань?

Мені все-таки здається, що з іншими національними валютами такого дурдому нема і саме тому продавець гарантує що зніме з клієнтів без конвертації

Ну да -- еквайр -- продавца.

А дописка, что конвертации не будет, если президентом Украины будет марсианин -- есть? :roll: -- события примерно равной вероятности...

В смысле "Ігноруємо"? -- я же прямо сказал -- пытаем свой банк на предмет "что за нафиг".

Навіщо? -- а зачем арабы на рынки кричат "Дрюг! Пакупай! Пакупай харашьо, дрюг!"? -- финансового смысла тут примерно столько же. Как я уже говорил -- почему продавец свои же гарантии нарушает -- узнавать нужно у продавца.

С некоторыми (по которым в "моем" списке не нули -- не будет), с некоторыми -- будет.
_hunter
 
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