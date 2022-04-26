Подвійна конвертація UAH-USD-UAH при оплаті UAH-UAH закордон

dimazah30 написав:Ось pdf виписка. Не знаю чим допоможе. Дані ті самі. https://x0.at/kfj3.png В точності пояснюються, якщо продавець отримав 8000 грн. Не бачу ніякого пояснення крім того, що продавець все таки отримує гривні. Може він їх там одразу у себе конвертує, але яка різниця нашим банкам? Запит у грн, вони відповідають візі що мій рахунок не у грн і пропонують долар.
Наведіть мені альтернативне походження суми 8146 грн при запиті на 8000 будь-ласка, якщо ви такі експерти.
Вот с этой выпиской в поддержке банка и выясняйте как так получилось: с гривневого счета списывали 8к гривен, а списали 8.1к -- пусть альтернативне походження наводять.
_hunter написав:Т.е. списание в Авале, а поддержка из Моно за нее рассказывает?
Пояснення моно по іншій аналогічній транзакції. Вона одразу біла відмінена, оскільки в налаштуваннях відімкнена подвійна конвертація. Я просто надав вам чесно джерело інформації
_hunter написав:Оттуда, что МПС нужно где-то взять валюту, которую она зачислит на валютный счет продавца, который выставил счет в гривнах...
Яку валюту, скажіть будь-ласка? Бо якщо подивитись на ваше посилання https://www.prostobank.ua/plastikovye_k ... _voznikaet, то там у продавця рахунок у фунтах стерлінгів, відповідно іде подвійна конвертація UAH-USD-GBP ( «гривна-доллар-фунт» (если у клиента гривневая карта Visa). ). Продавець отримує GBP - це наче логічно. У моєму випадку іде конвертація UAH-USD-UAH, але ви кажете що продавець не UAH отримує, а якусь валюту. Дуже хочу знати яку.
dimazah30 написав:\\\ У моєму випадку іде конвертація UAH-USD-UAH, але ви кажете що продавець не UAH отримує, а якусь валюту. Дуже хочу знати яку.
Нет: конвертация идет UAH-UAH-USD-xxx (просто МПС берет больше). Именно это и кажу: ну нет у продавца гривневого счета -- чисто физически гривну он получить не может -- сколько это можно объяснять? Какую валюту продавец получает -- лучше всего узнавать у продавца. Скорее всего евро. Ихний центробанк, кстати, гривну напрямую не меняет (вот сюрприз!): https://www.bankofcyprus.com.cy/en-gb/currency/ -- сильно сомневаюсь, что для корреспондента ситуация иная. Но, при сильном желании можете, опять же, повыяснять у продавца...
_hunter Виясняти у продавців нема сенсу. Я питав у декількох продавців крипти. Вони всі кажуть що конвертацію ініціює еквайр. Наші банки теж підтверджують в роз'ясненнях, що зарубіжність банку автоматично призводить до конвертації. Ніяких дописок, що якщо у еквайру буде рахунок в гривнях, то не буде конвертації.
Тоді ще декілька питань.
Ви кажете що існує деяка валюта ххх. Ігноруємо, що в СМС підтвердженні було написано "8000 UAH". Вкажіть будь-ласка свої розрахунки по конвертації цієї ххх, щоб отримати 8146 з 8000. Мої відрізняються лише на декілька копійок (можливо через помилки округлення).
Не всі продавці крипти пропонують гривню (Mercuryo, Simplex пропонують, а Banxa - ні), чого б вони не пропонували всі валюти світу якщо їм МПС все одно дасть валюту по курсу?
Навіщо зарубіжні продавці взагалі пропонують оплату у національній валюті і "гарантують" https://x0.at/Gid7.png відсутність курсових коливань?
Мені все-таки здається, що з іншими національними валютами такого дурдому нема і саме тому продавець гарантує що зніме з клієнтів без конвертації
dimazah30 написав:_hunter Виясняти у продавців нема сенсу. Я питав у декількох продавців крипти. Вони всі кажуть що конвертацію ініціює еквайр. Наші банки теж підтверджують в роз'ясненнях, що зарубіжність банку автоматично призводить до конвертації. Ніяких дописок, що якщо у еквайру буде рахунок в гривнях, то не буде конвертації.
Тоді ще декілька питань.
Ви кажете що існує деяка валюта ххх. Ігноруємо, що в СМС підтвердженні було написано "8000 UAH". Вкажіть будь-ласка свої розрахунки по конвертації цієї ххх, щоб отримати 8146 з 8000. Мої відрізняються лише на декілька копійок (можливо через помилки округлення).
Не всі продавці крипти пропонують гривню (Mercuryo, Simplex пропонують, а Banxa - ні), чого б вони не пропонували всі валюти світу якщо їм МПС все одно дасть валюту по курсу?
Навіщо зарубіжні продавці взагалі пропонують оплату у національній валюті і "гарантують" https://x0.at/Gid7.png відсутність курсових коливань?
Мені все-таки здається, що з іншими національними валютами такого дурдому нема і саме тому продавець гарантує що зніме з клієнтів без конвертації
Ну да -- еквайр -- продавца.
А дописка, что конвертации не будет, если президентом Украины будет марсианин -- есть? -- события примерно равной вероятности...
В смысле "Ігноруємо"? -- я же прямо сказал -- пытаем свой банк на предмет "что за нафиг".
Навіщо? -- а зачем арабы на рынки кричат "Дрюг! Пакупай! Пакупай харашьо, дрюг!"? -- финансового смысла тут примерно столько же. Как я уже говорил -- почему продавец свои же гарантии нарушает -- узнавать нужно у продавца.
С некоторыми (по которым в "моем" списке не нули -- не будет), с некоторыми -- будет.