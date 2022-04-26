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при оплаті UAH-UAH закордон Подвійна конвертація UAH-USD-UAH при оплаті UAH-UAH закордон + Додати

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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<12 Додано: Вів 26 кві, 2022 13:16 dimazah30 написав: Я описав вам як мені підтримка монобанку сказала, що продавець отримує гривні по курсу Віза.

Поясніть, будь-ласка, якщо продавець не отримує гривні звідки тоді подвійна конвертація? Я описав вам як мені підтримка монобанку сказала,Поясніть, будь-ласка, якщо продавець не отримує гривні

Т.е. списание в Авале, а поддержка из Моно за нее рассказывает?



Куда он гривні отримує -- если у него _только_ валютные счета есть?



Оттуда, что МПС нужно где-то взять валюту, которую она зачислит на валютный счет продавца, который выставил счет в гривнах... Т.е. списание в Авале, а поддержка из Моно за нее рассказывает?Куда он гривні отримує -- если у него _только_ валютные счета есть?Оттуда, что МПС нужно где-то взять валюту, которую она зачислит на валютный счет продавца, который выставил счет в гривнах... _hunter Повідомлень: 6638 З нами з: 22.03.15 Подякував: 15 раз. Подякували: 452 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 26 кві, 2022 13:28 dimazah30 написав: Ось pdf виписка. Не знаю чим допоможе. Дані ті самі.

https://x0.at/kfj3.png

В точності пояснюються, якщо продавець отримав 8000 грн.

Не бачу ніякого пояснення крім того, що продавець все таки отримує гривні. Може він їх там одразу у себе конвертує, але яка різниця нашим банкам? Запит у грн, вони відповідають візі що мій рахунок не у грн і пропонують долар.



Наведіть мені альтернативне походження суми 8146 грн при запиті на 8000 будь-ласка, якщо ви такі експерти. Ось pdf виписка. Не знаю чим допоможе. Дані ті самі.В точності пояснюються, якщо продавець отримав 8000 грн.Не бачу ніякого пояснення крім того, що продавець все таки отримує гривні. Може він їх там одразу у себе конвертує, але яка різниця нашим банкам? Запит у грн, вони відповідають візі що мій рахунок не у грн і пропонують долар.Наведіть мені альтернативне походження суми 8146 грн при запиті на 8000 будь-ласка, якщо ви такі експерти.

Вот с этой выпиской в поддержке банка и выясняйте как так получилось: с гривневого счета списывали 8к гривен, а списали 8.1к -- пусть альтернативне походження наводять. Вот с этой выпиской в поддержке банка и выясняйте как так получилось: с гривневого счета списывали 8к гривен, а списали 8.1к -- пусть альтернативне походження наводять. _hunter Повідомлень: 6638 З нами з: 22.03.15 Подякував: 15 раз. Подякували: 452 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 26 кві, 2022 15:52 Re: Подвійна конвертація UAH-USD-UAH при оплаті UAH-UAH зако _hunter написав: Т.е. списание в Авале, а поддержка из Моно за нее рассказывает? Т.е. списание в Авале, а поддержка из Моно за нее рассказывает?



Пояснення моно по іншій аналогічній транзакції. Вона одразу біла відмінена, оскільки в налаштуваннях відімкнена подвійна конвертація. Я просто надав вам чесно джерело інформації



_hunter написав: Оттуда, что МПС нужно где-то взять валюту, которую она зачислит на валютный счет продавца, который выставил счет в гривнах... Оттуда, что МПС нужно где-то взять валюту, которую она зачислит на валютный счет продавца, который выставил счет в гривнах...

Яку валюту, скажіть будь-ласка?

Бо якщо подивитись на ваше посилання https://www.prostobank.ua/plastikovye_k ... _voznikaet , то там у продавця рахунок у фунтах стерлінгів, відповідно іде подвійна конвертація UAH-USD-GBP ( «гривна-доллар-фунт» (если у клиента гривневая карта Visa). ). Продавець отримує GBP - це наче логічно.

У моєму випадку іде конвертація UAH-USD-UAH, але ви кажете що продавець не UAH отримує, а якусь валюту. Дуже хочу знати яку. Пояснення моно по іншій аналогічній транзакції. Вона одразу біла відмінена, оскільки в налаштуваннях відімкнена подвійна конвертація. Я просто надав вам чесно джерело інформаціїЯку валюту, скажіть будь-ласка?Бо якщо подивитись на ваше посилання, то там у продавця рахунок у фунтах стерлінгів, відповідно іде подвійна конвертація UAH-USD-GBP ( «гривна-доллар-фунт» (если у клиента гривневая карта Visa). ). Продавець отримує GBP - це наче логічно.У моєму випадку іде конвертація UAH-USD-UAH, але ви кажете що продавець не UAH отримує, а якусь валюту. Дуже хочу знати яку. dimazah30

Повідомлень: 35 З нами з: 09.07.19 Подякував: 8 раз. Подякували: 1 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 26 кві, 2022 16:12 dimazah30 написав: \\\

У моєму випадку іде конвертація UAH-USD-UAH, але ви кажете що продавець не UAH отримує, а якусь валюту. Дуже хочу знати яку. \\\У моєму випадку іде конвертація UAH-USD-UAH, але ви кажете що продавець не UAH отримує, а якусь валюту. Дуже хочу знати яку.

Нет: конвертация идет UAH-UAH-USD-xxx (просто МПС берет больше).

Именно это и кажу: ну нет у продавца гривневого счета -- чисто физически гривну он получить не может -- сколько это можно объяснять?

Какую валюту продавец получает -- лучше всего узнавать у продавца. Скорее всего евро.

Ихний центробанк, кстати, гривну напрямую не меняет (вот сюрприз!):

https://www.bankofcyprus.com.cy/en-gb/currency/

-- сильно сомневаюсь, что для корреспондента ситуация иная. Но, при сильном желании можете, опять же, повыяснять у продавца... Нет: конвертация идет UAH-UAH-USD-xxx (просто МПС берет больше).Именно это и кажу: ну нет у продавца гривневого счета -- чисто физически гривну он получить не может -- сколько это можно объяснять?Какую валюту продавец получает -- лучше всего узнавать у продавца. Скорее всего евро.Ихний центробанк, кстати, гривну напрямую не меняет (вот сюрприз!):-- сильно сомневаюсь, что для корреспондента ситуация иная. Но, при сильном желании можете, опять же, повыяснять у продавца... _hunter Повідомлень: 6638 З нами з: 22.03.15 Подякував: 15 раз. Подякували: 452 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 26 кві, 2022 17:49 _hunter

Виясняти у продавців нема сенсу. Я питав у декількох продавців крипти. Вони всі кажуть що конвертацію ініціює еквайр. Наші банки теж підтверджують в роз'ясненнях, що зарубіжність банку автоматично призводить до конвертації. Ніяких дописок, що якщо у еквайру буде рахунок в гривнях, то не буде конвертації.



Тоді ще декілька питань.







Ви кажете що існує деяка валюта ххх. Ігноруємо, що в СМС підтвердженні було написано "8000 UAH". Вкажіть будь-ласка свої розрахунки по конвертації цієї ххх, щоб отримати 8146 з 8000. Мої відрізняються лише на декілька копійок (можливо через помилки округлення).



Не всі продавці крипти пропонують гривню (Mercuryo, Simplex пропонують, а Banxa - ні), чого б вони не пропонували всі валюти світу якщо їм МПС все одно дасть валюту по курсу?



Навіщо зарубіжні продавці взагалі пропонують оплату у національній валюті і "гарантують" https://x0.at/Gid7.png відсутність курсових коливань?



Мені все-таки здається, що з іншими національними валютами такого дурдому нема і саме тому продавець гарантує що зніме з клієнтів без конвертації Виясняти у продавців нема сенсу. Я питав у декількох продавців крипти. Вони всі кажуть що конвертацію ініціює еквайр. Наші банки теж підтверджують в роз'ясненнях, що зарубіжність банку автоматично призводить до конвертації. Ніяких дописок, що якщо у еквайру буде рахунок в гривнях, то не буде конвертації.Тоді ще декілька питань.Ви кажете що існує деяка валюта ххх. Ігноруємо, що в СМС підтвердженні було написано "8000 UAH". Вкажіть будь-ласка свої розрахунки по конвертації цієї ххх, щоб отримати 8146 з 8000. Мої відрізняються лише на декілька копійок (можливо через помилки округлення).Не всі продавці крипти пропонують гривню (Mercuryo, Simplex пропонують, а Banxa - ні), чого б вони не пропонували всі валюти світу якщо їм МПС все одно дасть валюту по курсу?Навіщо зарубіжні продавці взагалі пропонують оплату у національній валюті і "гарантують"відсутність курсових коливань?Мені все-таки здається, що з іншими національними валютами такого дурдому нема і саме тому продавець гарантує що зніме з клієнтів без конвертації dimazah30

Повідомлень: 35 З нами з: 09.07.19 Подякував: 8 раз. Подякували: 1 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 26 кві, 2022 18:07 dimazah30 написав: _hunter

Виясняти у продавців нема сенсу. Я питав у декількох продавців крипти. Вони всі кажуть що конвертацію ініціює еквайр. Наші банки теж підтверджують в роз'ясненнях, що зарубіжність банку автоматично призводить до конвертації. Ніяких дописок, що якщо у еквайру буде рахунок в гривнях, то не буде конвертації.



Тоді ще декілька питань.







Ви кажете що існує деяка валюта ххх. Ігноруємо, що в СМС підтвердженні було написано "8000 UAH". Вкажіть будь-ласка свої розрахунки по конвертації цієї ххх, щоб отримати 8146 з 8000. Мої відрізняються лише на декілька копійок (можливо через помилки округлення).



Не всі продавці крипти пропонують гривню (Mercuryo, Simplex пропонують, а Banxa - ні), чого б вони не пропонували всі валюти світу якщо їм МПС все одно дасть валюту по курсу?



Навіщо зарубіжні продавці взагалі пропонують оплату у національній валюті і "гарантують" https://x0.at/Gid7.png відсутність курсових коливань?



Мені все-таки здається, що з іншими національними валютами такого дурдому нема і саме тому продавець гарантує що зніме з клієнтів без конвертації Виясняти у продавців нема сенсу. Я питав у декількох продавців крипти.Наші банки теж підтверджують в роз'ясненнях, що зарубіжність банку автоматично призводить до конвертації.Тоді ще декілька питань.Ви кажете що існує деяка валюта ххх.. Вкажіть будь-ласка свої розрахунки по конвертації цієї ххх, щоб отримати 8146 з 8000. Мої відрізняються лише на декілька копійок (можливо через помилки округлення).Не всі продавці крипти пропонують гривню (Mercuryo, Simplex пропонують, а Banxa - ні), чого б вони не пропонували всі валюти світу якщо їм МПС все одно дасть валюту по курсу?такого дурдому нема і саме тому продавець гарантує що зніме з клієнтів без конвертації

Ну да -- еквайр -- продавца.



А дописка, что конвертации не будет, если президентом Украины будет марсианин -- есть? -- события примерно равной вероятности...



В смысле "Ігноруємо"? -- я же прямо сказал -- пытаем свой банк на предмет "что за нафиг".



Навіщо? -- а зачем арабы на рынки кричат "Дрюг! Пакупай! Пакупай харашьо, дрюг!"? -- финансового смысла тут примерно столько же. Как я уже говорил -- почему продавец свои же гарантии нарушает -- узнавать нужно у продавца.



С некоторыми (по которым в "моем" списке не нули -- не будет), с некоторыми -- будет. Ну да -- еквайр -- продавца.А дописка, что конвертации не будет, если президентом Украины будет марсианин -- есть?-- события примерно равной вероятности...В смысле "Ігноруємо"? -- я же прямо сказал -- пытаем свой банк на предмет "что за нафиг".Навіщо? -- а зачем арабы на рынки кричат "Дрюг! Пакупай! Пакупай харашьо, дрюг!"? -- финансового смысла тут примерно столько же. Как я уже говорил -- почему продавец свои же гарантии нарушает -- узнавать нужно у продавца.С некоторыми (по которым в "моем" списке не нули -- не будет), с некоторыми -- будет. _hunter Повідомлень: 6638 З нами з: 22.03.15 Подякував: 15 раз. Подякували: 452 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 26 кві, 2022 20:22 _hunter написав: Именно это и кажу: ну нет у продавца гривневого счета -- чисто физически гривну он получить не может -- сколько это можно объяснять? Именно это и кажу: ну нет у продавца гривневого счета -- чисто физически гривну он получить не может -- сколько это можно объяснять?

От ви так пінитеся, але у темі плаваєте, при тому, що обом достатньо просто відкрити Вікіпедію . Продавцю зовсім не потрібно мати рахунок у гривні, бо динамічну конвертацію за нього виконує 3-я сторона - DCC-оператор, який встановлює курс, стягує свою комісію (якою ділиться з мерчантом) та приймає на себе валютні ризики.

If the cardholder chooses to pay in their home currency, the DCC provider will cause the cardholder's account to be debited by the transaction amount in the home currency, and the merchant's account to be credited with the amount in the local currency.

Тобто, рахунок у гривні (та інших валютах, з якими він працює) відкриває посередник, а не мерчант, він же й виставляє суму до сплати нашому банку. А от далі цікаво. Для виконання такого розрахунку на боці платіжної системи наш банк повинен підтримувати гривню у якості валюти для міжнародних розрахунків та тримати у системі відповідний депозит. NB: Трансакції у гривні у межах країни обробляються локально, тому розглядаються окремо.



Більшість наших банків у якості валюти для міжнародних розрахунків підтримують лише USD та EUR (та й EUR вже не всі), окремі ще можуть підтримувати кілька валют сусідніх країн. Тому, щоб оплатити виставлену у гривнях суму, відбувається конвертація у валюту розрахунку - USD (щоб знати, скільки реально треба відправити валюти), а у потім назад у гривню, бо картка-то гривнева. Я не готовий з упевненістю сказати, чи на етапі UAH-USD курс МСП чи курс банку, але схиляюся до того, що МПС, а от на етапі USD-UAH - це же картковий курс банку. Крім того, банк ще може взяти комісію за конвертацію валюти, якщо це передбачено тарифом, а у деяких банків є навіть окрема комісія за DCC.



До 2014-го року, курс МПС приблизно відповідав курсу у середині держави, тому часто банки закривали очі на різницю між курсом МПС та реальним. Коли у 2014-му офіційний курс (на який орієнтується МПС) став на багато нижчим за реальний, а народ почав масово конвертувати гривні або через банкомати, або через покупки за кордоном, банкам це різко стало не вигідно і вони швиденько підкрутили свої алгоритми обробки DCC таким чином, щоб враховувався реальний курс, бо саме за цим реальним курсом банк буде змушений купити валюту для покриття трансакції.



P.S. от ще є цікавий документ з правилами, що і як має показуватися клієнту при оплаті з використанням DCC. От ви так пінитеся, але у темі плаваєте, при тому, що обом достатньо просто відкрити. Продавцю зовсім не потрібно мати рахунок у гривні, бо динамічну конвертацію за нього виконує 3-я сторона - DCC-оператор, який встановлює курс, стягує свою комісію (якою ділиться з мерчантом) та приймає на себе валютні ризики.Тобто, рахунок у гривні (та інших валютах, з якими він працює) відкриває посередник, а не мерчант, він же й виставляє суму до сплати нашому банку. А от далі цікаво. Для виконання такого розрахунку на боці платіжної системи наш банк повинен підтримувати гривню у якості валюти для міжнародних розрахунків та тримати у системі відповідний депозит.Більшість наших банків у якості валюти для міжнародних розрахунків підтримують лише USD та EUR (та й EUR вже не всі), окремі ще можуть підтримувати кілька валют сусідніх країн. Тому, щоб оплатити виставлену у гривнях суму, відбувається конвертація у валюту розрахунку - USD (щоб знати, скільки реально треба відправити валюти), а у потім назад у гривню, бо картка-то гривнева. Я не готовий з упевненістю сказати, чи на етапі UAH-USD курс МСП чи курс банку, але схиляюся до того, що МПС, а от на етапі USD-UAH - це же картковий курс банку. Крім того, банк ще може взяти комісію за конвертацію валюти, якщо це передбачено тарифом, а у деяких банків є навіть окрема комісія за DCC.До 2014-го року, курс МПС приблизно відповідав курсу у середині держави, тому часто банки закривали очі на різницю між курсом МПС та реальним. Коли у 2014-му офіційний курс (на який орієнтується МПС) став на багато нижчим за реальний, а народ почав масово конвертувати гривні або через банкомати, або через покупки за кордоном, банкам це різко стало не вигідно і вони швиденько підкрутили свої алгоритми обробки DCC таким чином, щоб враховувався реальний курс, бо саме за цим реальним курсом банк буде змушений купити валюту для покриття трансакції.P.S. от ще є цікавийз правилами, що і як має показуватися клієнту при оплаті з використанням DCC. klug Повідомлень: 6869 З нами з: 18.08.14 Подякував: 295 раз. Подякували: 936 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<12 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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vin22rrmma » Сер 13 кві, 2022 11:20 2 886

_hunter Сер 13 кві, 2022 14:08