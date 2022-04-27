Подвійна конвертація UAH-USD-UAH при оплаті UAH-UAH закордон

Додано: Вів 26 кві, 2022 20:22

_hunter написав: Именно это и кажу: ну нет у продавца гривневого счета -- чисто физически гривну он получить не может -- сколько это можно объяснять? Именно это и кажу: ну нет у продавца гривневого счета -- чисто физически гривну он получить не может -- сколько это можно объяснять?

If the cardholder chooses to pay in their home currency, the DCC provider will cause the cardholder's account to be debited by the transaction amount in the home currency, and the merchant's account to be credited with the amount in the local currency.

NB: Трансакції у гривні у межах країни обробляються локально, тому розглядаються окремо.

От ви так пінитеся, але у темі плаваєте, при тому, що обом достатньо просто відкрити. Продавцю зовсім не потрібно мати рахунок у гривні, бо динамічну конвертацію за нього виконує 3-я сторона - DCC-оператор, який встановлює курс, стягує свою комісію (якою ділиться з мерчантом) та приймає на себе валютні ризики.Тобто, рахунок у гривні (та інших валютах, з якими він працює) відкриває посередник, а не мерчант, він же й виставляє суму до сплати нашому банку. А от далі цікаво. Для виконання такого розрахунку на боці платіжної системи наш банк повинен підтримувати гривню у якості валюти для міжнародних розрахунків та тримати у системі відповідний депозит.Більшість наших банків у якості валюти для міжнародних розрахунків підтримують лише USD та EUR (та й EUR вже не всі), окремі ще можуть підтримувати кілька валют сусідніх країн. Тому, щоб оплатити виставлену у гривнях суму, відбувається конвертація у валюту розрахунку - USD (щоб знати, скільки реально треба відправити валюти), а у потім назад у гривню, бо картка-то гривнева. Я не готовий з упевненістю сказати, чи на етапі UAH-USD курс МСП чи курс банку, але схиляюся до того, що МПС, а от на етапі USD-UAH - це же картковий курс банку. Крім того, банк ще може взяти комісію за конвертацію валюти, якщо це передбачено тарифом, а у деяких банків є навіть окрема комісія за DCC.До 2014-го року, курс МПС приблизно відповідав курсу у середині держави, тому часто банки закривали очі на різницю між курсом МПС та реальним. Коли у 2014-му офіційний курс (на який орієнтується МПС) став на багато нижчим за реальний, а народ почав масово конвертувати гривні або через банкомати, або через покупки за кордоном, банкам це різко стало не вигідно і вони швиденько підкрутили свої алгоритми обробки DCC таким чином, щоб враховувався реальний курс, бо саме за цим реальним курсом банк буде змушений купити валюту для покриття трансакції.P.S. от ще є цікавийз правилами, що і як має показуватися клієнту при оплаті з використанням DCC.