Під час дії воєнного стану в Україні військові адміністрації можуть вилучати майно у громадян на свої військові потреби.
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У деяких українців забиратимуть майно: як отримати компенсацію
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Додано: П'ят 29 кві, 2022 20:59
У деяких українців забиратимуть майно: як отримати...
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Дивися повний текст
У деяких українців забиратимуть майно: як отримати компенсацію
Додано: П'ят 29 кві, 2022 21:00
Образец акта надо было выложить, лучше даже заполненный образец. Еще ни у одного человека не видел такого акта. Называется пообещать, не значит сделать((((
Додано: Суб 30 кві, 2022 00:11
Не слышал, чтоб у кого-то что-то забирали. Вообще, эта тема - рашапропаганда, это они не только машины позабирали у всех на оккупированной территории, а заходят в каждую квартиру и выносят тупо все, и, выходя из своей ментальности, постоянно переносят это на нас. Это как с обстрелами, сами целенаправленно стреляют по мирным людям, поэтому им больше ничего не приходит на ум, как обвинять в этом наших для пропаганды.
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