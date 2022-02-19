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Переселенці отримають у Києві 4500 грн від Червоного...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 30 кві, 2022 11:17
Пропонуємо до обговорення:
Найуразливіші категорії населення з числа внутрішньо переміщених осіб, що зареєструвалися у столиці після 24 лютого 2022 року, мають можливість отримати сертифікат на покупки в мережі «Сільпо».
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R2
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Додано: Суб 30 кві, 2022 11:18
Если кому-то нужно товаров на меньшую сумму чем в сертификате, вы можете купить на остаток сертификат на меньшую сумму. Например у вас сертификат 500 грн. Вы покупаете товар на 120грн и плюс сертификаты на выбор 50,100,200грн чтобы получилось чуть больше 500. Потом мелкие сертификаты удобнее использовать!
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venomvgroup
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