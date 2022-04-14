З 1 травня українців черкають деякі зміни.
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Що зміниться для українців з 1 травня (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 02 тра, 2022 13:08
Що зміниться для українців з 1 травня (інфографіка)
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Дивися повний текст
Що зміниться для українців з 1 травня (інфографіка)
Додано: Пон 02 тра, 2022 13:08
В Киев возвращаться не безопасно, но платить мы вам больше не будем, что за не логичная дичь?
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