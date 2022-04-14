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Що зміниться для українців
з 1 травня (інфографіка)

Що зміниться для українців з 1 травня (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 02 тра, 2022 13:08

Що зміниться для українців з 1 травня (інфографіка)

Пропонуємо до обговорення:
З 1 травня українців черкають деякі зміни.

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Що зміниться для українців з 1 травня (інфографіка)
R2
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Повідомлення Додано: Пон 02 тра, 2022 13:08

В Киев возвращаться не безопасно, но платить мы вам больше не будем, что за не логичная дичь?
alexxmakaveli
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Повідомлення Додано: Пон 02 тра, 2022 14:05

  alexxmakaveli написав:В Киев возвращаться не безопасно

Кто сказал???
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