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ВПО в Дії: коли чекати кошти

Зареєструвалися на виплату для ВПО в Дії: коли чекати кошти
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 02 тра, 2022 19:46

Зареєструвалися на виплату для ВПО в Дії: коли чекати кошти

Пропонуємо до обговорення:
У Дії зазначають, що щодня отримують багато дзвінків та запитань у коментарях і direct щодо виплат та статусу ВПО, 6500 грн єПідтримки тощо.

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Зареєструвалися на виплату для ВПО в Дії: коли чекати кошти
R2
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Повідомлення Додано: Пон 02 тра, 2022 19:46

Пришло уведомление что деньги начислены 6500 ... Прошли сроки, деньги на карту Ощадбанк непоступили...?
stakh02041966
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Модератори: Ірина_, Модератор

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