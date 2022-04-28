Компанії, що займаються постачанням бензину, не розрахували потенційну кількість клієнтів, внаслідок чого в Україні виник дефіцит палива.
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У РНБО назвали головну причину дефіциту бензину в Україні
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Додано: Вів 03 тра, 2022 11:01
У РНБО назвали головну причину дефіциту бензину в Україні
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Дивися повний текст
У РНБО назвали головну причину дефіциту бензину в Україні
Додано: Вів 03 тра, 2022 11:01
треба було менше гратись в державне регулювання цін. Ринок сам все відрегулює
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