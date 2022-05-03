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Де в Україні можуть знайти
роботу ВПО: вакансії та...

Де в Україні можуть знайти роботу ВПО: вакансії та...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 03 тра, 2022 20:27

Де в Україні можуть знайти роботу ВПО: вакансії та...

Пропонуємо до обговорення:
У єдиній інформаційній базі внутрішньо переміщених осіб містяться дані про 3,4 млн осіб. Безпосередньо з дня введення воєнного стану в Україні як переселенці зареєструвалися понад 2 млн осіб, з них 1,9 млн людей перемістилися вперше.

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Де в Україні можуть знайти роботу ВПО: вакансії та зарплати (інфографіка)
R2
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Повідомлення Додано: Вів 03 тра, 2022 20:27

Хорошо, что он Одесскую в этот список не включил :) А то набегут ещё, а тут работы своим не хватает.
moveton
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Модератори: Ірина_, Модератор

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