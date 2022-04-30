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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 04 тра, 2022 16:49

Українці можуть отримати ще одну додаткову грошову...

Пропонуємо до обговорення:
Про це пише Пенсійний кур'єр.

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Українці можуть отримати ще одну додаткову грошову допомогу: що для цього потрібно
R2
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Неполучается отправить смс и позвонить.специально издеваются
andrejfridman14
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Повідомлення Додано: Сер 04 тра, 2022 17:56

  andrejfridman14 написав:Неполучается отправить смс и позвонить.специально издеваются

бедолага,зачем звонить? Три латинских буквы в WhatsApp,далее 2,потом 1 и готово.Я уже 22 акк раскачиваю.Индекс даю,а то по гео может и прилет быть от этих"норвежцев")
Мизантрóп
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