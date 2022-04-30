Про це пише Пенсійний кур'єр.
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Українці можуть отримати ще одну додаткову грошову допомогу: що для цього потрібно
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 04 тра, 2022 16:49
Українці можуть отримати ще одну додаткову грошову...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст
Українці можуть отримати ще одну додаткову грошову допомогу: що для цього потрібно
Додано: Сер 04 тра, 2022 17:56
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