Про це пише Пенсійний кур'єр.
Дивися повний текст
Українці можуть отримати ще одну додаткову грошову допомогу: що для цього потрібно
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 04 тра, 2022 16:49
Українці можуть отримати ще одну додаткову грошову...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст
Українці можуть отримати ще одну додаткову грошову допомогу: що для цього потрібно
Додано: Сер 04 тра, 2022 17:56
Додано: Чет 05 тра, 2022 11:28
Мизантрóп
У вас что то уже получилось?
Вчера благодаря вашей подсказке вступил в переписку, дошел до пункта написать латынью имя, из за обстрела продолжил только сегодня
Но приходит ответ: дякую за вашу відповідь ....... Надалі пишіть на цей номер з "NRC"
не подскажете как дальше? что значит с НРС?
Додано: Чет 05 тра, 2022 11:44
В WhatsApp номер не находит тот что указали. И на горячую линию тоже не дозвонится, просто откидывает звонок. Это очередной развод? В такой ситуации совсем не смешно писать неправдивую информацию, или я делаю что то не так как указано?
Додано: Чет 05 тра, 2022 12:09
ln1405
нет сохранеяте себе этот номер в книгу, и начинаете переписку, первое что Вы должны отправить
NRC
дальше пойдет переписка как в чат боте
Додано: Чет 05 тра, 2022 12:26
Re: Українці можуть отримати ще одну додаткову грошову...
Шановні форумчани, ось коментар від першоджерела
Додано: Пон 09 тра, 2022 15:34
Кому-то какойто ответ дали?,комуто помогли?...
- все отправил им 6,09,22 ответ ждите мы вам сообщим...
- по сей день ничего
|