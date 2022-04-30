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Українці можуть отримати ще
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Українці можуть отримати ще одну додаткову грошову...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 04 тра, 2022 16:49

Українці можуть отримати ще одну додаткову грошову...

Пропонуємо до обговорення:
Про це пише Пенсійний кур'єр.

Дивися повний текст
Українці можуть отримати ще одну додаткову грошову допомогу: що для цього потрібно
R2
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Повідомлення Додано: Сер 04 тра, 2022 16:49

Неполучается отправить смс и позвонить.специально издеваются
andrejfridman14
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Повідомлення Додано: Сер 04 тра, 2022 17:56

  andrejfridman14 написав:Неполучается отправить смс и позвонить.специально издеваются

бедолага,зачем звонить? Три латинских буквы в WhatsApp,далее 2,потом 1 и готово.Я уже 22 акк раскачиваю.Индекс даю,а то по гео может и прилет быть от этих"норвежцев")
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 05 тра, 2022 11:28

Мизантрóп

У вас что то уже получилось?

Вчера благодаря вашей подсказке вступил в переписку, дошел до пункта написать латынью имя, из за обстрела продолжил только сегодня

Но приходит ответ: дякую за вашу відповідь ....... Надалі пишіть на цей номер з "NRC"
не подскажете как дальше? что значит с НРС?
Sinbad777
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 тра, 2022 11:44

В WhatsApp номер не находит тот что указали. И на горячую линию тоже не дозвонится, просто откидывает звонок. Это очередной развод? В такой ситуации совсем не смешно писать неправдивую информацию, или я делаю что то не так как указано?
ln1405
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Повідомлення Додано: Чет 05 тра, 2022 12:09

ln1405

нет сохранеяте себе этот номер в книгу, и начинаете переписку, первое что Вы должны отправить
NRC
дальше пойдет переписка как в чат боте
Sinbad777
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 тра, 2022 12:26

Re: Українці можуть отримати ще одну додаткову грошову...

Шановні форумчани, ось коментар від першоджерела
https://www.facebook.com/ua.nrc.no/post ... 4447399685
Модератор
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Повідомлення Додано: Чет 05 тра, 2022 17:59

Для того что бы начать переписку нужно пригласить. И как быть?
maximplagin
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Повідомлення Додано: Суб 07 тра, 2022 15:32

На вопросы отвечала 4 часа, а не 20 минут
tanusakorotun
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Повідомлення Додано: Пон 09 тра, 2022 15:34

Кому-то какойто ответ дали?,комуто помогли?...
- все отправил им 6,09,22 ответ ждите мы вам сообщим...
- по сей день ничего
kosman
 
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